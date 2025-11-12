Wien bekommt 6. Natura 2000 Europa-Schutzgebiet

Wien (OTS) -

Wien hat ab sofort sechs hochwertige Europaschutzgebiete auf dem Stadtgebiet! In ihrer jüngsten Sitzung hat die Wiener Landesregierung das Naturschutz-Areal Breitenlee zu einem weiteren Natura 2000-Gebiet erklärt.

„Dass eine dynamisch wachsende Stadt wie Wien bereits sechs Natura 2000-Gebiete innerhalb ihrer Stadtgrenzen hat, ist ein Erfolg, auf den wir wirklich stolz sein können“, freut sich Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wir zeigen damit: Wertvoller Naturraum ist auch in eine Großstadt gut schaffbar!“

Entsiegelung und Renaturierung

Mit diesem Beschluss können die geplante Entsiegelung und Renaturierung des Gebietes in einer Kooperation von Stadt Wien – Umweltschutz und Stadt Wien – Forst- und Landwirtschaftsbetrieb umgehend begonnen werden. Auf großen Flächen des insgesamt gut 90 ha großen ehemaligen Bahnhofsgeländes werden im Rahmen des LIFE-Projektes umfangreiche Maßnahmen umgesetzt.

Der ehemalige Verschiebebahnhof Breitenlee am nordöstlichen Stadtrand des 22. Wiener Gemeindebezirks ist bereits jetzt naturschutzfachlich wertvolles Gebiet und hat ein riesiges Potenzial an biodiversitätsreichen Lebensräumen. Allerdings war dieser Schatz an Arten- und Lebensraum-Vielfalt bis jetzt durch das intensive Aufkommen invasiver Pflanzenarten und die zunehmende Verbuschung mangels Pflege gefährdet.

Ankauf von den ÖBB

Die Stadt Wien hat dieses Potenzial erkannt und einen Großteil des seit 1945 weitgehend ungenutzten Bahnhofes – mit Unterstützung des Biodiversitätsfonds des Bundes – im Frühjahr 2025 von den ÖBB angekauft. Jetzt soll mit Hilfe einer EU-Förderung ein Managementplan erarbeitet und umfangreiche Wiederherstellungsmaßnahmen umgesetzt werden, um das volle Potential dieses Gebietes zu entfalten. Dabei wird es auch Beteiligungs-Formate geben, um die Wienerinnen und Wiener in den Prozess einzubinden.

Wertvolle Steppen-Lebensräume

Zunächst werden vorbereitend alte Gewerbeflächen entsiegelt. Im Rahmen des LIFE-Projektes will die Stadt Wien dann seltene und EU-weit geschützte Steppen-Lebensräume wiederherstellen, invasive und artenbedrohende Pflanzen entfernen, neue Lebensräume für Amphibien, Reptilien und Wildbienen anlegen und eine nachhaltige und klimaschonende Weidelandschaft mit Rindern und anderen Weidetieren schaffen.

Durch die Wiederherstellung und Verbesserung von Lebensräumen und Bestäuber-Populationen soll ein wesentlicher Beitrag zur Wiederherstellungs-Verordnung der EU geleistet werden. Durch die Aufwertung der derzeit artenarmen Waldflächen im Gebiet soll zudem die Klimaanpassungsfähigkeit in der Umgebung verbessert werden.

Natura 2000-Gebiete in Wien

Die bisherigen fünf Natura 2000-Gebiete in Wien sind:

Jetzt kommt das Naturschutz-Areal Beitenlee als 6. Natura 2000-Gebiet dazu. Die 6 Areale wurden sowohl nach der Vogelschutz-Richtlinie als auch nach der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie der EU ausgewiesen.

Entwicklung und Bewahrung des günstigen Erhaltungszustandes

Ziel der Natura 2000-Bestimmungen ist es, die Bewahrung eines „günstigen Erhaltungszustandes“ der im Gebiet vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensräume gesamteuropäischer Bedeutung zu gewährleisten.

Laut Definition ist der Erhaltungszustand eines Lebensraumes dann günstig, wenn sowohl sein Verbreitungsgebiet als auch seine Flächen beständig sind oder sich ausdehnen. Eine Art befindet sich in einem günstigen Erhaltungszustand, wenn sie lebensfähige Populationen und einen ausreichend großen Lebensraum besitzt, und diese nicht abnehmen.

Für die Umsetzung können folgende Aufgaben definiert werden: