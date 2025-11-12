  • 12.11.2025, 09:45:03
Vorsicht! Netzwerkmarketing – ein neuer Begriff in der Kurzvideoreihe der Finanzmarktaufsicht

„1 Minute – 1 Begriff“ klärt Verbraucher:innen auf – heute zu leeren Versprechen und pyramidenähnlichen Strukturen

Wien (OTS) - 

Wenn auf Social Media das schnelle Geld, passives Einkommen und finanzielle Unabhängigkeit versprochen wird, dann steckt oft Netzwerkmarketing dahinter. Darum geht es im neuesten Erklärvideo aus der Reihe „1 Minute – 1 Begriff“ der Finanzmarktaufsicht. Bei Netzwerkmarketing geht es häufig um Produkte wie Finanzschulungen oder Kryptowerte – und typisch ist, dass Kunden selbst zu Vertriebspartnern werden und nicht nur neue Kunden, sondern auch weitere Vertriebspartner anwerben sollen. Schnell werden Freund:innen und Familie mit hineingezogen. Die Grenzen zu illegalen Schneeballsystemen und unerlaubtem Geschäftsbetrieb sind schnell überschritten. Bei der FMA werden immer wieder solche Modelle von Geschädigten gemeldet. Die Opfer kommen häufig erst nach ein, zwei Jahren darauf, dass sie getäuscht wurden.

Die Videos „1 Minute – 1 Begriff“ sind auf dem FMA-Instagram-Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA zu finden.

Alle relevanten Links finden Sie hier:

"1 Minute – 1 Begriff: Netzwerkmarketing“ auf YouTube

"1 Minute – 1 Begriff: Netzwerkmarketing“ auf Instagram

Reden wir über Geld Nummer 19: Strukturvertrieb oder Netzwerkmarketing

Rückfragen & Kontakt

FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

