Gründungstag der Ersten Republik – Babler: „SPÖ stand von Anfang an für eine wehrhafte und soziale Demokratie“

Vor 107 Jahren, am 12. November 1918, wurde in Österreich die Erste Republik gegründet. Anlässlich des Jahrestags der Ausrufung der Ersten Republik betonen SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim: „Ohne Sozialdemokratie hätte es diese Republik nicht gegeben. Wir sind Victor Adler, Ferdinand Hanusch und Jakob Reumann zu tiefem Dank verpflichtet.“ Babler betont: „Von Anfang an stand die sozialdemokratische Bewegung für Demokratie, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Wir haben Wahlrecht, Menschenrechte und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen erkämpft, Demokratie und Rechtsstaat verankert und verteidigt und unsere rechtsstaatlichen Institutionen mitaufgebaut. Und auch über 100 Jahre später hat sich daran nichts geändert: Wir Sozialdemokrat*innen stehen immer auf der Seite der Menschen und verteidigen unsere Demokratie tagtäglich aufs Neue.“ Denn, so Seltenheim: „Demokratie und Respekt vor ihren Werten und Institutionen sind keine Selbstverständlichkeit, das zeigt der Blick in die Geschichtsbücher – und das zeigt auch die Gegenwart“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der auf die hohe Zahl antisemitischer und rechtsextremer Vorfälle verweist, wogegen die SPÖ tagtäglich entschlossen ankämpft. ****

Für SPÖ-Chef Babler ist eine wehrhafte Demokratie Grundlage unserer Republik und Basis für ein gutes Leben für alle Menschen. „Unsere Demokratie wehrhaft zu erhalten, ist eine große Verantwortung. Darum war es so wichtig, dass die SPÖ Regierungsverantwortung übernommen hat. Wir sind es, die die Werte unserer Republik verteidigen und ihre Institutionen schützen und stärken. Und wir arbeiten permanent an der Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen - denn eine wehrhafte Demokratie bedeutet immer auch eine soziale Demokratie. Sie bedeutet, allen Menschen ein sicheres und gutes Leben, ein leistbares Zuhause und eine gute Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Dafür stehen wir Sozialdemokrat*innen.“ Für Babler hat die Republik dann Erfolg, „wenn sie das Versprechen auf eine gute Zukunft für alle Menschen, in die man mit Zuversicht blicken kann, erfüllt. Es lebe die Republik!“ (Schluss) bj/mb