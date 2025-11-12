- 12.11.2025, 09:25:33
- /
- OTS0042
Einladung zur FPÖ-Podiumsdiskussion: “Ist die EU am Ende? – Wege aus der Krise”
Der Freiheitliche Rathausklub Wien und die Freiheitliche Akademie Wien laden zur Podiumsdiskussion unter dem Titel
„Ist die EU am Ende? – Wege aus der Krise“
ein.
Begrüßung:
Maximilian KRAUSS, Klubobmann des Freiheitlichen Rathausklubs
Impulsvortrag:
Stadtrat Dominik NEPP, Landesparteiobmann der FPÖ Wien
Podiumsdiskussion mit:
Harald VILIMSKY, Vizepräsident der Patrioten für Europa und FPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament
René AUST, Präsident der ESN-Fraktion und AfD-Delegationsleiter im Europäischen Parlament
NAbg. Dr. Susanne FÜRST, Klubobmann-Stellvertreterin, außen- und europapolitische Sprecherin der FPÖ im Nationalrat
Ernö SCHALLER-BAROSS, MEP Fidesz (Ungarn)
Tomas KUBÍN, MEP ANO (Tschechien)
Montag, 17. November 2025
Einlass: 18.00 Uhr – Beginn: 18.30 Uhr
Ort: Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien
Begrenzte Teilnehmerzahl!
Anmeldung bis Freitag 14. November 2025 12.00 Uhr unter presse@fpoe-wien.at erforderlich!
Rückfragen & Kontakt
Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW