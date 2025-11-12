Einladung zur FPÖ-Podiumsdiskussion: “Ist die EU am Ende? – Wege aus der Krise”

Wien (OTS) -

Der Freiheitliche Rathausklub Wien und die Freiheitliche Akademie Wien laden zur Podiumsdiskussion unter dem Titel

„Ist die EU am Ende? – Wege aus der Krise“

ein.

Begrüßung:

Maximilian KRAUSS, Klubobmann des Freiheitlichen Rathausklubs

Impulsvortrag:

Stadtrat Dominik NEPP, Landesparteiobmann der FPÖ Wien

Podiumsdiskussion mit:

Harald VILIMSKY, Vizepräsident der Patrioten für Europa und FPÖ-Delegationsleiter im Europäischen Parlament

René AUST, Präsident der ESN-Fraktion und AfD-Delegationsleiter im Europäischen Parlament

NAbg. Dr. Susanne FÜRST, Klubobmann-Stellvertreterin, außen- und europapolitische Sprecherin der FPÖ im Nationalrat

Ernö SCHALLER-BAROSS, MEP Fidesz (Ungarn)

Tomas KUBÍN, MEP ANO (Tschechien)

Montag, 17. November 2025

Einlass: 18.00 Uhr – Beginn: 18.30 Uhr

Ort: Sofiensäle, Marxergasse 17, 1030 Wien

Begrenzte Teilnehmerzahl!

Anmeldung bis Freitag 14. November 2025 12.00 Uhr unter presse@fpoe-wien.at erforderlich!