AVISO: Charity-Weihnachtsmarkt zugunsten des Wiener Hilfswerks

Das Annemarie-Imhof-Komitee veranstaltet am 27. und 28. November 2025 einen ganz besonderen Charity-Weihnachtsmarkt in den Schlumberger Kellerwelten. An zwei Tagen erwartet die Besucher*innen neben vielen selbstgefertigten Weihnachtswaren auch stimmungsvolle Chor-Auftritte und besinnliche Weihnachtsgeschichten.

Wien, 12.11.2025 – Für den im 19. Bezirk traditionellen Charity-Weihnachtsmarkt lädt das Annemarie-Imhof-Komitee in die Schlumberger Kellerwelten ein. Der „Chary Ladies“-Chor unter der Leitung von Sängerin Sandra Pires sorgt mit Weihnachtsliedern für festliche Stimmung. Begleitend liest die österreichische Schauspielerin Olivia Silhavy weihnachtliche Geschichten für besondere Vorfreude auf die besinnliche Zeit. Der Reinerlös des Verkaufs von liebevoll selbst gefertigten Weihnachtswaren – wie Keksen, Schmuck oder Handarbeiten – kommt den Freizeiteinrichtungen des Wiener Hilfswerks für Menschen mit und ohne Behinderungen zugute.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

Donnerstag, 27.11.2025, 17–22 Uhr; 19:00 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“ und Lesung Olivia Silhavy

Freitag, 28.11.2025, 11–20 Uhr; 17.00 Uhr: Auftritt des Chors „Chary Ladies“ und Lesung Olivia Silhavy

Ort: Schlumberger Kellerwelten, Heiligenstädter Straße 39, 1190 Wien

Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Projekte des Wiener Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zum Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Bereits seit mehr als 35 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Viele der Veranstaltungen des Komitees haben bereits Tradition, so etwa der Festabend, die Benefizquadrille und der Benefiz-Weihnachtsmarkt. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale und neutrale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosenhilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Senior*innen, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschafts­zentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderungen sowie Sozialmärkte (SOMA). Mit ihren Sozialökonomischen Betrieben Haus- und Heimservice und SOMA 7 leistet die Organisation auch einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsmarktintegration. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt rund 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at