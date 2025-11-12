Advent in Schladming-Dachstein: Weihnachtliche Vorfreude vom 28. November bis 24. Dezember erleben

Schladming (OTS) -

Die Tage werden kürzer, Nebel zieht durch die Täler, und bald verwandelt Schnee die Berge in eine glitzernde Winterlandschaft. Während die Natur zur Ruhe kommt, startet in Schladming-Dachstein der stimmungsvolle Jahresausklang – mit festlicher Musik, wärmendem Punsch, hausgemachtem Weihnachtsgebäck und regionalen Spezialitäten. Die Region wartet mit einer Vielzahl von Veranstaltungen auf, angeführt von der „Schladminger Bergweihnacht“, die vom 28. November bis zum 24. Dezember ein wunderbares Einstimmungserlebnis verspricht. Mit lokalen Künstlern, einem vielfältigen Programm für Kinder sowie Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region schafft die Bergweihnacht das perfekte Ambiente für diese besonderen Wochen >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein