  • 12.11.2025, 09:18:03
  • /
  • OTS0039

Advent in Schladming-Dachstein: Weihnachtliche Vorfreude vom 28. November bis 24. Dezember erleben

Handwerk, Kulinarik und Brauchtum – die steirische Tourismusregion lädt im Rahmen der “Schladminger Bergweihnacht” zur Einstimmung auf das frohe Fest

Schladming (OTS) - 

Die Tage werden kürzer, Nebel zieht durch die Täler, und bald verwandelt Schnee die Berge in eine glitzernde Winterlandschaft. Während die Natur zur Ruhe kommt, startet in Schladming-Dachstein der stimmungsvolle Jahresausklang – mit festlicher Musik, wärmendem Punsch, hausgemachtem Weihnachtsgebäck und regionalen Spezialitäten. Die Region wartet mit einer Vielzahl von Veranstaltungen auf, angeführt von der „Schladminger Bergweihnacht“, die vom 28. November bis zum 24. Dezember ein wunderbares Einstimmungserlebnis verspricht. Mit lokalen Künstlern, einem vielfältigen Programm für Kinder sowie Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region schafft die Bergweihnacht das perfekte Ambiente für diese besonderen Wochen >>

>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/schladming-dachstein

Rückfragen & Kontakt

Mag. (FH) Mathias Schattleitner, +43/(0)3687/23310, presse@schladming
-dachstein.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WND

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright