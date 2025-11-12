  • 12.11.2025, 09:16:03
  • /
  • OTS0038

RTLZWEI: Erfolg mit Sozialreportagen am Dienstag

In ihrer Krise sucht Carola Trost bei ihrem Ex-Mann Marco.. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6605 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München, 12.11.2025 (OTS) - 

München, 12.11.2025 (ots)

  • Primetime: "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" mit 6,0 % MA (14-49)
  • Vorabend: 7,9 % MA für "Hartz Rot Gold" (14-49)
  • RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,8 % (14-49)

RTLZWEI erreichte am gestrigen Dienstag, den 11. November 2025, einen sehr guten Tagesmarktanteil von 5,8 % in der werberelevanten Zielgruppe. Dabei begeisterten vor allem die Sozialreportagen in der Primetime und bereits ab dem späten Nachmittag das Publikum.

Um 20:15 Uhr erreichte eine neue Folge von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" 6,0 % bei den 14- bis 49-jährigen. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen erzielte die Folge ebenfalls gute 8,5 % Marktanteil. Im Anschluss erreichte "Hartz und herzlich" aus Krefeld um 22:15 Uhr 4,4 % MA (14-49).

Bereits am Vorabend erzielte eine neue Folge der Reportagereihe "Hartz Rot Gold" um 17:05 Uhr 7,9 % MA. Anschließend um 18:05 Uhr begeisterte "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 7,8 % Marktanteil (14-49) das Publikum.

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 11.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 12.11.2025

Rückfragen & Kontakt

RTLZWEI
Kommunikation
089 - 641850
kommunikation@rtl2.de
unternehmen.rtl2.de

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright