Weltrekord gemeinsam mit Internet-Star AustrianKiwi: Kärntner-Chilisaucen-Produzent holt bei Scovie Awards 7 Weltmeistertitel in 6 Jahren

Klagenfurt/Salzburg/New Mexico (OTS) -

Es ist ein Erfolg, den es in der Welt der scharfen Saucen noch nie gab: sieben Weltmeistersaucen in nur sechs Jahren für den Kärntner Chili-Champ Tommy Hlatky bei den Scovie Awards in New Mexico. Die Awards gelten seit 1996 als die Oscars der Chili-Welt und feierten heuer ihr 30-jähriges Jubiläum. Knapp 1000 Saucen aus 49 Ländern wurden eingereicht – überzeugen konnten einmal mehr die Chilisaucen aus Kärnten. In der Kategorie „Fruit-Hot“ siegte Hlatkys schärfste Sauce „TOM’S HOT SAUCE - Afterglow“ – eine besonders fruchtige Komposition aus Marille, Mango und Ananas sowie mit einem 16-Prozent-Anteil an Carolina-Reaper-Chilis, der zweitschärfsten Chilisorte der Welt. Den zweiten Weltmeistertitel holte die Chilisauce „nur a bissi schaf“ in der Kategorie „Fruit-Mild/Medium“, die er gemeinsam mit dem bekannten Content-Creator Jonny Balchin – besser bekannt als AustrianKiwi (800.000 Follower auf Instagram) – produziert hat. Erst kürzlich wurde diese Sauce bei den „European Hot Sauce Awards 2025“ in Berlin auf Anhieb zur besten Chilisauce Europas gekürt – jetzt überzeugt sie auch weltweit.

Dem noch nicht genug: Auch die beiden weiteren Sorten der gemeinsam entwickelten Sonderedition räumten Preise ab. Die Sauce „nix für’n kindergeburtstag“ erreichte den zweiten Platz in der Kategorie „World-Beat-Hot“ und „geh leck mi am arsch“ holte den dritten Platz in der Kategorie „Fruit-XXX-Hot“. „Uns war von Beginn an wichtig, dass wir – wenn wir etwas machen – es richtig gut machen wollen“, erzählt AustrianKiwi. „Dass wir mit unserer eigenen Sauce nun sogar einen Weltmeistertitel holen, hätten wir nicht einmal zu träumen gewagt. Das macht uns wirklich unglaublich stolz."

Geschmacklich setzen alle drei Saucen der „TOM’S HOT STUFF“-AustrianKiwi-Trilogie auf Ananas und Kiwi. In Schärfe und Aroma unterscheiden sich die drei aber deutlich: Von der mild-fruchtigen „nur a bissi schaf“ über die mittelscharf-rauchige „nix für’n kindergeburtstag“ mit 19 Prozent Habanero-Anteil sowie geräucherten Jalapeños bis hin zur extrem scharfen Variante „geh leck mi am arsch“ mit 30 Prozent Anteil an Carolina-Reaper-Chilis ist für alle Chiliheads etwas dabei. Wie für alle Saucen aus der „TOM’S HOT STUFF“-Produktpalette gilt: pure Früchte, kein Konzentrat und keine künstlichen Konservierungsstoffe. „Für mich bedeutet dieser erneute Erfolg unglaublich viel. Das zeigt, dass sich Leidenschaft, Qualität und Kontinuität bezahlt machen“, so der siebenfache Scovie-Awards-Weltmeister Hlatky.

Die Erfolgsgeschichte des Kärntners ist bemerkenswert: In seiner Manufaktur in Klagenfurt entstehen mittlerweile 16 unterschiedliche Saucen – mehr als eine halbe Million Flaschen wurden seit der Gründung im Jahr 2016 verkauft. Die Chilis selbst stammen allesamt aus heimischem Anbau. Mit kompromissloser Qualität, hochwertigen Zutaten und einem unverwechselbaren Geschmacksprofil hat der Kärntner in kürzester Zeit die Weltspitze der Chilisaucen erklommen. Die mittlerweile sieben aufeinanderfolgenden Weltmeistertitel bei den renommierten Scovie Awards sowie zahlreiche weitere internationale Auszeichnungen bestätigen die außergewöhnliche Qualität der Chilisaucen.

Alle Bilder: https://dreamshappen.at/tomshotstuff-weltmeister/

www.tomshotstuff.at

www.scovieawards.com