Medieneinladung: Vorstellung Mobilitäts- und Energiekonzept Illmitz
PV-Carport, Speicher, E-Mobilität
Wir laden herzlich zur Präsentation des neuen Mobilitäts- und Energieprojekts am 14.11.2025 um 09:00 beim Informationszentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel in Illmitz ein.
Vor dem Informationszentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel wird ein Mobilitäts- und Energieprojekt präsentiert: PV-Carports mit E-Speicher und Ladeinfrastruktur für den öffentlichen Bereich, vollständig errichtet und in Betrieb genommen von Burgenland Energie. Die Anlage, die auch in der burgenlandweiten Energiegemeinschaft Fanclub Burgenland Energieunabhängig integriert wird, bildet einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrales und nachhaltiges Burgenland.
Ort: Informationszentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel
Zeit: Freitag, 14. November 2025, 09:00 Uhr
Teilnehmer:
LH-Stv.in Anja Haider-Wallner
LRin Mag.a (FH) Daniela Winkler
Bürgermeister Marktgemeinde Illmitz Maximilian Köllner, MA
Direktor der Nationalparkgesellschaft DI Johannes Ehrenfeldner
CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma
Ablauf
09:00 Uhr Begrüßung durch DI Johannes Ehrenfeldner
Ansprachen durch LH-Stv.in Anja Haider-Wallner, LRin Mag.in (FH) Daniela Winkler
Erläuterung zum Projekt: CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma
Eröffnungsakt
Anschluss Möglichkeit für Fotos
