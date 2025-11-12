  • 12.11.2025, 09:14:34
Medieneinladung: Vorstellung Mobilitäts- und Energiekonzept Illmitz

PV-Carport, Speicher, E-Mobilität

Illmitz (OTS) - 

Wir laden herzlich zur Präsentation des neuen Mobilitäts- und Energieprojekts am 14.11.2025 um 09:00 beim Informationszentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel in Illmitz ein.

Vor dem Informationszentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel wird ein Mobilitäts- und Energieprojekt präsentiert: PV-Carports mit E-Speicher und Ladeinfrastruktur für den öffentlichen Bereich, vollständig errichtet und in Betrieb genommen von Burgenland Energie. Die Anlage, die auch in der burgenlandweiten Energiegemeinschaft Fanclub Burgenland Energieunabhängig integriert wird, bildet einen weiteren Schritt in Richtung klimaneutrales und nachhaltiges Burgenland.

Ort: Informationszentrum des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel

Zeit: Freitag, 14. November 2025, 09:00 Uhr

Teilnehmer:

  • LH-Stv.in Anja Haider-Wallner

  • LRin Mag.a (FH) Daniela Winkler

  • Bürgermeister Marktgemeinde Illmitz Maximilian Köllner, MA

  • Direktor der Nationalparkgesellschaft DI Johannes Ehrenfeldner

  • CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma

Ablauf

09:00 Uhr Begrüßung durch DI Johannes Ehrenfeldner

Ansprachen durch LH-Stv.in Anja Haider-Wallner, LRin Mag.in (FH) Daniela Winkler

Erläuterung zum Projekt: CEO Burgenland Energie Dr. Stephan Sharma

Eröffnungsakt

Anschluss Möglichkeit für Fotos

Rückfragen & Kontakt

Mag. Jürgen Schwarz
Unternehmenssprecher Burgenland Energie AG
Telefon: +43 (0)664/88210275
E-Mail: juergen.schwarz@burgenlandenergie.at
https://burgenlandenergie.at

