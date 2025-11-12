FW-Langthaler: Es reicht! Freiheitliche Wirtschaft kündigt große Reform-Petition zur Wirtschaftskammer an!

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) kündigt für die kommende Woche eine große Reform-Petition zur Wirtschaftskammer an.

Nach Jahren interner Machtstrukturen und überzogener Kosten ist die Kammer längst zu schwerfällig geworden, um die Interessen der Unternehmer wirksam zu vertreten.

Die FW will mit der Petition erreichen, dass die Wirtschaftskammer wieder das tut, wofür sie da ist – die Unternehmer vertreten, nicht die Funktionäre verwalten.

„Die Wirtschaftskammer braucht keine Funktionärsverwaltung, sondern Haltung, Leistung und Zukunftsorientierung. Während viele Betriebe kämpfen, gönnt sich das System Luxus und Gagenerhöhungen. Es reicht – jetzt braucht es Verantwortung, Transparenz und Reformen,“ so FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler.