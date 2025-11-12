  • 12.11.2025, 09:05:03
  • /
  • OTS0029

FW-Langthaler: Es reicht! Freiheitliche Wirtschaft kündigt große Reform-Petition zur Wirtschaftskammer an!

Zwangsbeiträge, Machtstrukturen, Luxusverwaltung – die Freiheitliche Wirtschaft fordert eine glaubwürdige Neuaufstellung der Kammer.

Wien (OTS) - 

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) kündigt für die kommende Woche eine große Reform-Petition zur Wirtschaftskammer an.
Nach Jahren interner Machtstrukturen und überzogener Kosten ist die Kammer längst zu schwerfällig geworden, um die Interessen der Unternehmer wirksam zu vertreten.
Die FW will mit der Petition erreichen, dass die Wirtschaftskammer wieder das tut, wofür sie da ist – die Unternehmer vertreten, nicht die Funktionäre verwalten.

„Die Wirtschaftskammer braucht keine Funktionärsverwaltung, sondern Haltung, Leistung und Zukunftsorientierung. Während viele Betriebe kämpfen, gönnt sich das System Luxus und Gagenerhöhungen. Es reicht – jetzt braucht es Verantwortung, Transparenz und Reformen,“ so FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Wirtschaft
E-Mail: office@fw.at
Website: https://www.fw.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright