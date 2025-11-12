Performance Coaching für Polizei- und Militäreinheiten – mentale Stabilität als strategische Ressource der Zukunft

Wien/Innsbruck (OTS) -

Mentale Stabilität unter Druck – Schlüsselkompetenz für Einsatzkräfte

Einsatz, Verantwortung und Menschlichkeit – drei Begriffe, die im polizeilichen und militärischen Kontext oft im Spannungsfeld stehen. Doch erfolgreiche Einsätze und stabile Führungsentscheidungen entstehen nicht nur durch Technik, Taktik oder Erfahrung, sondern vor allem durch mentale Stärke.

In einer Welt wachsender Komplexität, Unsicherheit und operativer Belastung steigt der Bedarf an professionellem Performance Coaching für Polizei- und Militäreinheiten rasant. Gefragt sind Programme, die mentale Belastbarkeit, Führungsfähigkeit und Teamstabilität unter Extrembedingungen nachhaltig fördern.

Das österreichische Unternehmen Center of Mental Excellence GmbH mit Sitz in Innsbruck gilt als eine der führenden Institutionen auf diesem Gebiet. Seit mehreren Jahren begleitet das Institut Einsatzkräfte, Spezialeinheiten und Führungspersonen, die tagtäglich in Hochrisikoumgebungen Verantwortung tragen.

Partner in Ausbildung und Einsatz – Coaching für Spezialeinheiten

Zu den Kooperationspartnern zählen Angehörige und Ausbilder*innen von Spezialeinheiten wie KSM, KSK, GSG 9, Cobra und SEK, ebenso wie Führungskräfte aus Polizei und Militär im gesamten DACH-Raum.

„Mentale Stärke ist kein Luxus, sondern ein sicherheitsrelevanter Faktor“, betont Dr. Dr. Christopher Willis, Sport- und Performancepsychologe sowie Gründer und Geschäftsführer der Center of Mental Excellence GmbH.

„Wir unterstützen Einsatzkräfte darin, in kritischen Situationen fokussiert, klar und menschlich zu handeln – auch unter maximalem Druck.“

Ganzheitliches Performance-System für den Einsatz

Das Coaching-System verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse aus Einsatzpsychologie, Neuroforschung, Führungslehre und Stressphysiologie mit praxisorientiertem Training. Ziel ist es, mentale Stabilität als trainierbare Kernkompetenz zu vermitteln.

Die Module beinhalten unter anderem:

Mentale Einsatzvorbereitung und Nachbereitung

Stress- und Entscheidungsmanagement

Führungsverhalten unter Druck

Psychologische Sicherheit in Teams

Regeneration und Selbststeuerung im operativen Alltag

„Stabile Performance entsteht, wenn Menschen lernen, ihre inneren Zustände auch unter höchster Anspannung zu regulieren“, erklärt Dr. Dr. Willis. „Das schützt nicht nur die Einsatzfähigkeit, sondern auch die menschliche Integrität.“

Von Forschung zu operativer Anwendung

Das Institut arbeitet eng mit europäischen Sicherheitsorganisationen, Hochschulen und Spezialeinheiten zusammen. Aktuelle Forschungsergebnisse aus Neuropsychologie, Trainingswissenschaft und Krisenmanagement fließen direkt in das Ausbildungsdesign ein.

Der Wissenstransfer zwischen Forschung, Einsatzpraxis und Ethik ist ein zentraler Bestandteil des Programms. Diskretion, Schweigepflicht und Verantwortung gegenüber der Einsatzrealität sind dabei oberstes Prinzip.

Start der Lehrgänge 2026 – international ausgerichtet

Im Rahmen der Initiative „Coaching Special Forces“ bietet das Center of Mental Excellence seit über 15 Jahren spezialisierte Lehrgänge für Trainerinnen, Ausbilderinnen und Führungspersonen von Polizei- und Militäreinheiten an.

Die nächsten Lehrgänge starten im Herbst 2026 im deutschsprachigen Raum.

Eine österreichische Erfolgsgeschichte

Mit diesem europaweit einzigartigen Programm übernimmt das Center of Mental Excellence eine führende Rolle in der Entwicklung mentaler Spitzenkompetenz für Sicherheitskräfte.

In Zeiten wachsender Anforderungen an Einsatzkräfte liefert das Institut praxisnahe Antworten auf die Frage, wie Menschen unter Extremdruck leistungsfähig, resilient und verantwortungsbewusst bleiben können.