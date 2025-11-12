Neu bei MANZ: „Karlsbrücke, Kleinseite, Kafka. Der Prag-Guide (nicht nur) für Jurist:innen“

Wien (OTS) -

Prag zählt zu den schönsten Städten der Welt, deren Beiname „die Goldene“ vom Licht herrührt, das die Sandsteinbauten in der Ebene am Moldauknie leuchten lässt. Ein außergewöhnlicher Reiz Prags ist seine historische Tiefe. Vielfältige Herrschafts- und Rechtssysteme prägten das Leben der Prager Bevölkerung. Oft dienten diese Systeme den Regierenden, doch Prag wurde auch zur Welthauptstadt der Rebellen, die sich gegen die bestehenden Verhältnisse auflehnten und so mannigfache Veränderungen anstießen.

Nach Reiseführern zu Rom, Paris, Wien und anderen europäischen Städten folgt Barbara Sternthal in diesem Reiseführer nun juristischen Spuren in Prag. Sie erzählt von den Herrschenden, die Gesetze machten, von den Rebellen, die sie anfochten, und von den kriminellen Talenten, die sie brachen. Berichtet wird von Kaisern und Königen, von Alchimisten und Rabbinern – und natürlich darf auch der berühmteste Sohn der Stadt, der Versicherungsjurist und Schriftsteller Franz Kafka, nicht fehlen.

„Karlsbrücke, Kleinseite, Kafka“ bietet einen einzigartigen Blick auf die Goldene Stadt an der Moldau.

Autoreninfo

Barbara Sternthal, promovierte Theater- und Kommunikationswissenschaftlerin, ist Autorin, Übersetzerin und Redakteurin. Ihre Schwerpunkte: Biografien (u. a. Freud, Klimt, Schiele), Reisen, Kunst, Kultur, Architektur und Design.

Das Buch:

Barbara Sternthal: Karlsbrücke, Kleinseite, Kafka. Der Prag-Guide (nicht nur) für Jurist:innen. MANZ Verlag Wien, C. H. Beck, Stämpfli. Gebunden, 160 Seiten. Ꞓ 29,00. ISBN: 978-3-214-26230-3.