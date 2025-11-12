ÖAMTC: Auch dieses Wochenende Verzögerungen auf A23 in Wien

Wien (OTS) -

Von Freitag, 14. November, 22:00 Uhr, bis Montag, 17. November, 05:00 Uhr, werden zeitweise Staus auf der Südost Tangente (A23) Richtung Norden unvermeidbar sein, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen. In den Nachtstunden (Fr und Sa, jeweils von 22:00 bis 09:00 Uhr, von So auf Mo von 22:00 bis 05:00 Uhr) wird zwischen Knoten Prater und Handelskai wegen Sanierungsarbeiten nur ein Fahrstreifen Richtung Kagran frei bleiben. Tagsüber wird die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen eingeengt. Verzögerungen von bis zu 30 Minuten sollten unbedingt eingeplant werden.

Auch auf den Zufahrten zur A23 - etwa Ost Autobahn (A4), Erdberger Lände, Schlachthausgasse - müssen laut ÖAMTC längere Fahrzeiten in Kauf genommen werden.

