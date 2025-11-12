EcoVadis Bronze für efko Gruppe: Nachhaltigkeitsengagement unter den Top 35 Prozent der Branche

Eferding/Linz (OTS) -

Bronze-Medaille für die efko Gruppe von der internationalen Nachhaltigkeitsplattform EcoVadis. Mit einem Gesamtscore von 62 Punkten liegt das Unternehmen unter den besten 35 Prozent der bewerteten Betriebe der Branche. Die Auszeichnung bestätigt das konsequente Engagement der efko Gruppe für nachhaltige Unternehmensführung und verantwortungsvolles Wirtschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette. „Die EcoVadis-Bewertung bestätigt unseren konsequenten Weg in Richtung Nachhaltigkeit und zeigt, dass wir im internationalen Vergleich sehr gut aufgestellt sind. Nachhaltigkeit ist für uns kein Marketingbegriff, sondern ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Wir arbeiten täglich daran, ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele in Einklang zu bringen. Vom Feld bis auf den Teller“ , freut sich Mag. Thomas Krahofer, Geschäftsführer der efko Gruppe. Für die efko Unternehmensgruppe ist die Zertifizierung ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu mehr Transparenz und messbarer Nachhaltigkeit.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier