Gernot Neuwirth übernimmt Geschäftsführung des Naturschutzbundes Österreich

Salzburg, Österreich (OTS) -

Der Naturschutzbund Österreich hat eine neue Leitung: Seit November 2025 ist Gernot Neuwirth Bundesgeschäftsführer der ältesten Naturschutzorganisation des Landes. Der studierte Biologe bringt langjährige Erfahrung im Natur- und Umweltschutz mit und möchte den Naturschutzbund als wirkungsvolle Kraft im österreichischen Natur- und Umweltschutz weiter ausbauen.

Neuwirth ist seit 2004 im Naturschutzbund tätig und hat in dieser Zeit zahlreiche Initiativen geprägt. Als Projektleiter von naturbeobachtung.at war er maßgeblich am Aufbau und der Weiterentwicklung der Plattform beteiligt, die heute als eine der wichtigsten Citizen-Science-Plattformen im Bereich Biodiversität in Österreich gilt. Darüber hinaus verantwortete er die Bereiche Naturfreikauf sowie Fundraising und trug damit auch wesentlich zur Sicherung wertvoller Naturflächen bei.

„ Seit 112 Jahren kämpft der Naturschutzbund als gemeinnütziger und überparteilicher Verein für den Schutz der Biodiversität und für den Erhalt unserer einzigartigen Naturlandschaften. Angesichts der Klimakrise und des Verlustes von Arten und Lebensräumen ist es heute notwendiger denn je, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Mit der Expertise und der Erfahrung aus den eigenen Reihen, einem eingespielten Team sowie der Vernetzung mit zahlreichen Partnerinnen und Partner aus dem Naturschutzbereich wird es gelingen, die Rolle des Naturschutzbundes als Anwalt der Natur weiter zu stärken, “ ist Neuwirth überzeugt.

Der 52-Jährige folgt auf Birgit Mair-Markart, die in den vergangenen 35 Jahren die Geschicke des Vereins leitete und den Naturschutzbund als bedeutenden Player in der österreichischen Naturschutzszene etablierte. Unter ihrer Führung wurde der Verein als glaubwürdige und starke Stimme für den Schutz bedrohter Arten und Lebensräume zu einem verlässlichen Partner für Politik, Wissenschaft und Gesellschaft. „ Österreich braucht den Naturschutzbund als starke, unabhängige zivilgesellschaftliche Kraft im Einsatz für unsere Natur. Ich wünsche meinem Nachfolger Gernot Neuwirth viel Ausdauer, Durchhaltevermögen, Mut und Freude! “ sagt die langjährige Bundesgeschäftsführerin.

Mit der Bestellung Neuwirths setzt der Naturschutzbund Österreich auf Kontinuität, fachliche Kompetenz und Engagement aus den eigenen Reihen.

HIER geht's zum Bild.