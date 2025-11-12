Wien/Graz/Innsbruck/Salzburg/Klagenfurt/Linz/Dornbirn/Villach (OTS) -

10. Lange Nacht der Philosophie – Ganz Österreich denkt nach

Seit zehn Jahren setzt die Lange Nacht der Philosophie in Österreich ein starkes Zeichen: Philosophie gehört nicht nur in Bücher und Hörsäle – sie gehört mitten ins Leben.

Am 20. November 2025 feiert die Veranstaltungsreihe ihr Jubiläum und lädt Menschen in ganz Österreich ein, gemeinsam nachzudenken, ins Gespräch zu kommen und sich inspirieren zu lassen.



Die UNESCO erklärte 2005 den dritten Donnerstag im November zum Welttag der Philosophie, um an die Bedeutung des kritischen und unabhängigen Denkens zu erinnern, das Frieden, Toleranz und Verständigung fördert.

In diesem Rahmen wurde 2015 die erste Lange Nacht der Philosophie in Österreich organisiert – initiiert vom Verein Neue Akropolis, der 1957 gegründet wurde und heute in mehr als 500 Städten weltweit aktiv ist.



Was damals klein begann, ist heute die größte philosophische Veranstaltung im deutschsprachigen Raum.



Mehr als acht Städte in Österreich beteiligen sich mittlerweile mit einem eigenen Programm: Lesungen, Workshops, Konzerte, philosophisches Speeddating, Filmabende, Dialogkreise – eine Vielfalt, die zeigt, wie lebendig Philosophie sein kann.

Dr. Hannes Weinelt, Leiter von Neue Akropolis Österreich, ergänzt:

„Die Lange Nacht der Philosophie lädt uns ein, im Strom der Schnelllebigkeit innezuhalten, zu fragen und neu zu verstehen – uns selbst und die Welt.“

Die Lange Nacht der Philosophie ist unabhängig, überparteilich und offen für alle.

Zahlreiche Partner – von Kulturzentren und NGOs über Bildungseinrichtungen und Künstler:innen bis hin zu Unternehmen – tragen dazu bei, dass die Veranstaltung Jahr für Jahr wächst.

Im vergangenen Jahr nahmen über 2000 Besucher:innen an mehr als 50 Veranstaltungen teil.



🌐 www.langenachtderphilosophie.at

Lange Nacht der Philosophie

Datum: 20.11.2025

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: ganz Österreich