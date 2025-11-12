Schönbrunn Group eröffnet Fürstenkarussell Bistro & Café – neue familienfreundliche Attraktion am Hietzinger Areal von Schloss Schönbrunn

Wien (OTS) -

Die Schönbrunn Group heißt jedes Jahr Millionen Gäste aus aller Welt am Standort Schloss Schönbrunn willkommen. Ein besonderes Highlight für Familien ist das Kindermuseum Schloss Schönbrunn, das Geschichte auf spielerische und greifbare Weise speziell für Kinder erlebbar macht. Die kontinuierlich positive Entwicklung unterstreicht die Beliebtheit des Angebots: 2024 verzeichnete das Museum rund 108.000 Besucher:innen.

Weiterentwicklung Hietzinger Areal von Schönbrunn

Das historische Karussell und das neue Fürstenkarussell Bistro & Café sind ein Meilenstein des Entwicklungsprojekts „Hietzinger Areal“ mit Schwerpunkt für Kinder. Die Schönbrunn Group erweitert damit das historische Gesamterlebnis rund um Schloss Schönbrunn um eine familienfreundliche Attraktion. Im denkmalgeschützten Fürstenstöckl entstand ein stilvolles Bistro mit 49 m² Innenfläche und einem 64 m² großen Gastgarten – entworfen vom renommierten Architekturbüro Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH, das besonderes Augenmerk auf das historische Umfeld legte.

Hochwertige Materialien, dezente Wandmalereien und eine durchdachte Lichtgestaltung sorgen für ein stimmiges Gesamtbild im Einklang mit dem UNESCO-Welterbe. Die Umsetzung erfolgte unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Vorgaben und verbindet historische Authentizität mit den Anforderungen eines modernen Gastronomiebetriebs. Das neue Bistro & Café richtet sich besonders an Familien mit Kindern aus Wien und aller Welt – als einladender Treffpunkt mitten im Grünen. Auf der Speisekarte finden sich verschiedene Pinsa Variationen, Gulaschsuppe, Chicken Wings, Chili con Carne, Spaghetti Bolognese, Bratwurst mit Pommes und viele weitere familienfreundliche Gerichte, sowie kleinere Snacks, Kaffee und Kuchen und hausgemachte Limonaden.

Zur Eröffnung am 11. November 2025 begrüßte die Schönbrunn Group zahlreiche Gäste, darunter Dompfarrer Toni Faber, Danielle Spera (Kulturmanagerin, Autorin und Journalistin) Stefan Hering-Hagenbeck (Direktor Tiergarten Schönbrunn), Alexander Palma (Leitung Sektion Kulturelles Erbe, BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus), Beatrice Schobesberger (Aufsichtsratsmitglied Schönbrunn Group) und weitere Areal- und Geschäftspartner:innen.

„ Als eigenwirtschaftlich geführtes Unternehmen ohne öffentliche Fördermittel ist es unser Auftrag das Areal von Schönbrunn laufend weiterzuentwickeln und damit den langfristigen Erhalt des kulturellen Erbes zu sichern. Mit dem Fürstenkarussell Bistro & Café und dem historischen Karussell schaffen wir nicht nur neue Angebote, die historisch stimmig und zugleich familienfreundlich sind, sondern setzen auch einen Meilenstein im Projekt „Weiterentwicklung Hietzinger Areal “, so Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group.

Auch Architekt Manfred Wehdorn, Geschäftsführer der Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH zeigte sich erfreut über die gelungene Umsetzung des Projekts. „ Die Aufstellung des Karussells und die Errichtung eines Familien-Bistros sind Teil der städtebaulichen Entwicklung des westlichen Areals im Park von Schönbrunn mit dem Schwerpunkt „Kinder“. Das Gebiet erstreckt sich vom Hietzinger Eingang bis zum Schloss. Das Familien-Bistro im Fürstenstöckl liegt sozusagen im barocken Herzen von Schönbrunn und bildet einen idealen Rückzugsort für Familien. Unsere gestalterische Vorgabe war demgemäß „ein bürgerliches Wohnzimmer“ aus vergangener Zeit mit allen Annehmlichkeiten der Gegenwart zu schaffen “.

Historisches Karussell als Highlight

Direkt vor dem Gastgarten befindet sich das namensgebende, liebevoll restaurierte Karussell aus dem Jahr 1903. Ursprünglich Teil des Böhmischen Praters, wird es voraussichtlich ab Frühjahr/Sommer 2026 die jungen Gäste mit nostalgischem Charme begeistern.

Zum Abschluss segnete Dompfarrer Toni Faber die neue Attraktion in Schönbrunn.

Fürstenkarussell Bistro & Café

Fürstenstöckl Top 6

1130 Wien

täglich ab 10 Uhr

www.fuerstenkarussell.at



