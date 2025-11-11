  • 11.11.2025, 18:01:08
  • /
  • OTS0157

Kollektivvertrag Bewachung: Arbeitgeber-Angebot ist eine Mogelpackung

Gewerkschaft vida nach Verhandlungsabbruch: „Reine Profitinteressen bringen uns nicht weiter“

Wien (OTS) - 

Heute, Dienstag, fand bereits die zweite Verhandlungsrunde des Kollektivvertrags (KV) für private Bewachungsgewerbe statt. Doch von Arbeitgeberseite war nur kurze Zeit Kompromissbereitschaft zu erkennen. „Nach einer über fünfstündigen Verhandlung haben sie abgebrochen. Am Ende des Tages blieb ein Scheinangebot übrig, das nicht hält, was es verspricht. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten bekämen damit nur 2,8 Prozent, was unter der rollierenden Inflation von 3,01 Prozent liegt. Und das bei keinerlei Verbesserung der Rahmenbedingungen. Das ist nicht das, was wir unter einem sozialpartnerschaftlichen Austausch verstehen“, berichtet vida-Verhandlungsleiter Gernot Kopp.

Umsätze in der Bewachung gestiegen
Die Bewachungsbranche floriert. Erst im Vorjahr konnten Sicherheitsdienstleister ihre Umsätze um rund neun Prozent steigern. Auch im Rahmen des Eurovision Songcontest wird wieder viel Geld fließen. „Die Unternehmen sollten nicht nur an ihre Profite denken, sondern dafür sorgen, ihre bestehenden Mitarbeiter:innen langfristig zu halten. Ein wertschätzender KV-Abschluss wäre ein guter Anfang“, so Kopp.

Das Leben ist teurer – Arbeit auch!
Der Kompromissvorschlag der Gewerkschaft vida lag zuletzt bei einer Lohnerhöhung von 3,5 Prozent. „Mieten, Lebensmittel, Strom, Gas – all das ist teurer geworden. Unsere Kolleg:innen müssen von ihrer Arbeit leben und können sich keinen Lohnverzicht leisten. Wir fordern die Arbeitgeber daher auf, bei der dritten Runde am 27.11. mit einem vernünftigen Angebot an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, betont der vida-Gewerkschafter.

Rückfragen & Kontakt

Gewerkschaft vida
Cornelia Groiss
Telefon: +43 664 6145 756
E-Mail: cornelia.groiss@vida.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright