Nina Auinger-Sutterlüty wird Leiterin der Kommunikation der Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein

Seit 1. November 2025 verantwortet sie die Kommunikationsagenden der international renommierten Kunstsammlung

Porträt Nina Auinger Sutterlüty, Fürstliche Sammlungen Liechtenstein
Wien/Vaduz (OTS) - 

Mit November 2025 übernimmt Nina Auinger-Sutterlüty die Leitung der Kommunikation für die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein. In dieser Funktion verantwortet sie künftig die gesamte strategische Kommunikationsarbeit der Sammlungen –von der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit über Markenführung bis hin zu internationalen Kooperationen.

Auinger-Sutterlüty bringt rund drei Jahrzehnte Erfahrung im Kunst- und Kulturbereich mit. Ihre berufliche Laufbahn vereint Stationen in Privatsammlungen, Stiftungen, Medienunternehmen und Bundesmuseen. Als langjährige Pressesprecherin des KHM-Museumsverbands zeichnete sie unter anderem für die kommunikative Neupositionierung der Kunstkammer Wien (2013), die Wiedereröffnung des Weltmuseums Wien (2017) sowie die Entwicklung einer übergreifenden Markenstrategie und das Rebranding sämtlicher Standorte verantwortlich.

Mit umfassender Expertise in integrierter Kommunikation, Markenentwicklung und internationaler Vernetzung wird sie künftig die Präsenz und Wahrnehmung der Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein national wie international weiter ausbauen.

„Seit nunmehr 30 Jahren arbeite ich mit Überzeugung und Leidenschaft im Kunst- und Kulturbereich und bringe dabei umfassende Erfahrung aus Privatsammlungen, Stiftungen, Medienunternehmen und Bundesmuseen mit. Die Fürstlichen Sammlungen Liechtenstein zählen zu den bedeutendsten privaten Kunstsammlungen weltweit, und ich bin mir ihrer Bedeutung und Exzellenz sehr bewusst. Die hochkarätigen Sammlungsbestände sowie die herausragende Architektur des Stadtpalais und des Gartenpalais Liechtenstein in Wien wie auch die Kunstschätze in Vaduz bilden eine hervorragende Grundlage für die strategische Weiterentwicklung der Marke und der damit verbundenen Kommunikationsmaßnahmen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit Direktor Stephan Koja und seinem engagierten Team wieder im Dienste der Kunst wirken zu dürfen", sagt Nina Auinger-Sutterlüty.

„Wir freuen uns sehr, mit Nina Auinger-Sutterlüty eine erfahrene Kommunikationsstrategin zu gewinnen, die profunde Kunstkenntnis und internationale Erfahrung vereint. Ihre Arbeit wird wesentlich dazu beitragen, die Fürstlichen Sammlungen national und international noch stärker sichtbar zu machen“, sagt Direktor Stephan Koja.

Rückfragen & Kontakt

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS
Leitung Kommunikation

Head of Communications

LIECHTENSTEIN
The Princely Collections

Fürstliche Sammlungen Art Service GmbH
Fürstengasse 1
A-1090 Wien
Tel: +43-676-840 101-824
Mail: n.auinger@liechtensteincollections.at
Web: www.liechtensteincollections.at

