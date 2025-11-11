Befragung ergibt: Ärztinnen und Ärzte sind vom E-Learning überzeugt!

Wien (OTS) -

Mit über 50.000 registrierten Nutzerinnen und Nutzern und mehr als einer Million Teilnahmen ist die Akademie Lernwelt der Österreichischen Akademie der Ärzte die bedeutendste digitale Fortbildungsplattform im ärztlichen Bereich in Österreich. Allein im Jahr 2025 wurden bereits über 80.000 Teilnahmen verzeichnet – ein starkes Signal für die hohe Relevanz und Akzeptanz digitaler Fortbildungsformate in der Ärzteschaft.

Kundenbefragung mit großer Aussagekraft

Die Akademie der Ärzte hat Österreichs Ärztinnen und Ärzte (Rücklauf: 1.212) zu ihrem Bildungsangebot befragt. Die Auswertung zeigt ein klares Bild: 90 Prozent sind mit dem Angebot der Akademie Lernwelt zufrieden, die Gesamtzufriedenheit mit der Plattform lag bei 92 Prozent. Am meisten Zustimmung (95 Prozent) erhielt die Aussage „Die Nutzung der Plattform zahlt sich aus“.

Zu den beliebtesten Lernformaten der Plattform zählen Webinare sowie das Literaturstudium (ePaper). Die einfache Organisation, ortsunabhängige Teilnahme und die praxisnahe Aufbereitung der Inhalte machen die E-Learning-Formate der Akademie Lernwelt zu einem festen Bestandteil moderner ärztlicher Fortbildung.

Akademie der Ärzte setzt Feedback konsequent um

Die Akademie der Ärzte nimmt Anregungen und Wünsche der Teilnehmenden ernst und setzt diese laufend um: So wurden mit Unterstützung der Österreichischen Ärztekammer neue Fortbildungen zu besonders gefragten Themen wie Geriatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Arbeitsmedizin in das Angebot aufgenommen.

Auch die Benutzerfreundlichkeit der Plattform wird derzeit weiter verbessert: Das Design und die Navigation der Akademie Lernwelt werden modernisiert, um Ärztinnen und Ärzten den Zugang zu Fortbildung noch einfacher zu machen. Erste Ergebnisse dieser Weiterentwicklung werden bereits Ende des Jahres sichtbar sein.

