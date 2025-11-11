Designierter U.S.-Botschafter landet in Wien: „Es ist eine Ehre hier zu sein“

Wien (OTS) -

Der designierte US-Botschafter Arthur „Art“ Graham Fisher ist heute in Wien eingetroffen. Er wird am 19. November von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in Österreich akkreditiert.

Fisher sagte bei seiner Ankunft, er freue sich sehr, “in Wien meinen Dienst als Botschafter der Vereinigten Staaten in der Republik Österreich im Namen von Präsident Trump und dem amerikanischen Volk anzutreten. Mein Land an einem so wichtigen Ort wie Österreich zu repräsentieren, ist die Ehre meines Lebens.” Er betonte, “die langjährige Freundschaft und enge Partnerschaft zwischen unseren beiden Ländern” weiter stärken zu wollen.

Darüber hinaus betonte Fisher: „Ich freue mich darauf, in der Zukunft mit dem Bundespräsidenten und der österreichischen Regierung zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir eine der stärksten Partnerschaften, die zwei Länder miteinander teilen können, weiter ausbauen.“

Vor seiner Ernennung hat Art Fisher ein erfolgreiches Immobilienunternehmen in North Carolina aufgebaut und zählte dort zu den führenden Immobilienmaklern.

Sein großes gesellschaftliches und gemeinnütziges Engagement zeigte sich in seiner langjährigen Tätigkeit im Vorstand der Transylvania Vocational Services – einer Organisation, die Menschen mit Behinderungen bei der Suche nach sinnvoller Arbeit unterstützt.

Er arbeitete eng mit der Andrea Bocelli Foundation, den Lee Greenwood Patriot Awards für Helping a Hero, der Brevard College Fine Arts Gala und zahlreichen weiteren Initiativen zusammen. In Anerkennung seiner Verdienste wurde Art Fisher in den Dynastic Order des Königshauses Bourbon aufgenommen und zum Ritter geschlagen.

ENGLISH

The U.S. Ambassador-designate Arthur “Art” Graham Fisher arrived in Vienna today. He will be officially accredited as the Ambassador of the United States of America to Austria by Federal President Alexander Van der Bellen on November 19.

Upon his arrival, Fisher said he was very pleased “to begin my service as Ambassador of the United States to the Republic of Austria on behalf of President Trump and the American people. Representing my country in such an important place as Austria is the honor of a lifetime.” He emphasized his intention “to further strengthen the long-standing friendship and close partnership between our two countries.”

Fisher also stated, “I look forward to working with the Federal President and the Austrian government in the future. Together, we will enhance one of the strongest partnerships that two countries can ever share.”

Before his appointment, Art Fisher built a successful real estate business in North Carolina and was among the leading real estate agents there.

His strong social and charitable commitment is evident from his long-standing role on the board of Transylvania Vocational Services - an organization that helps people with disabilities find meaningful employment.

He has worked closely with the Andrea Bocelli Foundation, the Lee Greenwood Patriot Awards for Helping a Hero, the Brevard College Fine Arts Gala, and numerous other initiatives. In recognition of his contributions, Art Fisher was inducted into the Dynastic Order of the Royal House of Bourbon and was knighted.