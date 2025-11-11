  • 11.11.2025, 15:02:33
  • /
  • OTS0142

Vizekanzler und Kulturminister Babler zum Tod von Rudolf Wasserlof

Wien (OTS) - 

„Ein großer Sänger des Wiener Musiktheaters ist von uns gegangen. Rudolf Wasserlof hat sein Publikum geliebt – und dieses auch ihn. Über Jahrzehnte begeisterte er seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner ausdrucksstarken Schauspielkunst und seinem weit gefächerten musikalischen Repertoire. Ob Oper, Operette oder Musical – überall stellte er seine große Wandlungsfähigkeit und Musikalität eindrucksvoll unter Beweis. Sein Wirken – insbesondere an der Wiener Volksoper – bleibt unvergessen. Ich spreche allen, die mit ihm eng verbunden waren, mein aufrichtiges Beileid aus“, so Kunst- und Kulturminister sowie Vizekanzler Andreas Babler.

Für seine hohe künstlerische Leistung wurde er 1999 mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“ ausgezeichnet.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur,
Medien und Sport

Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 71606-664781
presse@bmwkms.gv.at
www.bmwkms.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ODS

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright