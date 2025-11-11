- 11.11.2025, 15:02:33
Vizekanzler und Kulturminister Babler zum Tod von Rudolf Wasserlof
„Ein großer Sänger des Wiener Musiktheaters ist von uns gegangen. Rudolf Wasserlof hat sein Publikum geliebt – und dieses auch ihn. Über Jahrzehnte begeisterte er seine Zuschauerinnen und Zuschauer mit seiner ausdrucksstarken Schauspielkunst und seinem weit gefächerten musikalischen Repertoire. Ob Oper, Operette oder Musical – überall stellte er seine große Wandlungsfähigkeit und Musikalität eindrucksvoll unter Beweis. Sein Wirken – insbesondere an der Wiener Volksoper – bleibt unvergessen. Ich spreche allen, die mit ihm eng verbunden waren, mein aufrichtiges Beileid aus“, so Kunst- und Kulturminister sowie Vizekanzler Andreas Babler.
Für seine hohe künstlerische Leistung wurde er 1999 mit dem „Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst“ ausgezeichnet.
