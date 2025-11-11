  • 11.11.2025, 14:57:33
„Pro & Contra“ morgen LIVE um 20:15 Uhr auf PULS 24 & JOYN: Österreich bei Klimaschutz – Pole-Position oder Geisterfahrer?

Anlässlich der Klimakonferenz in Brasilien diskutieren bei „Pro und Contra“ Nico Marchetti, Leonore Gewessler, Luisa Neubauer und Martin Ohneberg. Moderation: Corinna Milborn.

Wien (OTS) - 

Taten statt Worte – das fordert zumindest Brasiliens Präsident Lula vor der COP30-Klimakonferenz in Belem. Doch schon lange waren die Voraussetzungen für eine Klimakonferenz nicht so schlecht. Das wichtigste Land, die USA, scheinen sich unter Trump komplett vom Klimaschutz zu verabschieden. Und auch Klima-Vorreiter Europa hat die eigenen Ziele etwas aufgeweicht – auch auf Drängen Österreichs.

Ist das rückschrittlich oder mit Blick auf die schwächelnde Wirtschaft einfach pragmatisch? Welche Rolle spielen Österreich und Europa beim Klimaschutz? Und welche die USA und China?

Diese und andere Fragen diskutieren Leonore Gewessler, Nico Marchetti, Martin Ohneberg und Luisa Neubauer am Mittwoch um 20:15 Uhr LIVE auf PULS 24 bei Moderatorin & Infodirektorin Corinna Milborn im „Pro und Contra“-Studio.

Gäste:

Leonore Gewessler, Bundessprecherin, Die Grünen und ehemalige Klimaschutzministerin
Nico Marchetti, Generalsekretär, ÖVP
Martin Ohneberg, CEO des Automobil-Zulieferers HENN und Mitglied des Bundesvorstands der Industriellenvereinigung (IV)
Zugeschaltet: Luisa Neubauer, Klimaaktivistin

Moderation:
Corinna Milborn, Infodirektorin PULS 24

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 12. November 2025
20:15 Uhr live auf PULS 24
22:20 Uhr auf PULS 4

