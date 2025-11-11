FPÖ – Kolm: „EU will Bargeldfreiheit abschaffen, das ist der nächste Schritt zum gläsernen Bürger“

Wien (OTS) -

„Die geplante EU-Bargeldbeschränkung ab 2027 ist weit mehr als eine technische Maßnahme gegen Geldwäsche. Sie ist der nächste Schritt in einer Kette von Eingriffen, mit denen Brüssel die bürgerliche und unternehmerische Freiheit systematisch einengt“, kritisierte heute FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm. Wer künftig mehr als 3.000 Euro bar bezahlen will, muss sich ausweisen – ab 10.000 Euro ist Bargeld tabu. Was bleibe, ist eine EU mit offenen Grenzen und gläsernen Bürgern.

Für Kolm ist diese Politik gegen das Bargeld Ausdruck eines tiefen Misstrauens gegenüber den eigenen Bürgern und Unternehmen. „Sie reiht sich ein in eine Serie von Überwachungs- und Kontrollprojekten: Digitaler Euro – programmierbar, zentral steuerbar, weltweit nur noch in Rot-China und der EU. Das beschlossene EU-Vermögensregister mit der Erfassung aller Konten, Depots, Immobilien, Beteiligungen, Kryptos, Zolldaten, Waffenregister, Wohnsitze. Die neue Geldwäschebehörde AMLA mit weitreichenden Zugriffen, und die beabsichtigte EU-Chatkontrolle. All das ist kein Zufall, sondern System“, so die freiheitliche Wirtschaftssprecherin. Die EU entferne sich damit immer weiter von ihren eigenen Gründungsprinzipien Freiheit, Eigenverantwortung und Rechtsstaat: „Stattdessen wächst ein bürokratisches Misstrauensregime, das Bürger und Unternehmer unter Generalverdacht stellt und die finanzielle Privatsphäre abschafft.“

„Freiheit stirbt nicht mit einem großen Knall, sondern in kleinen, scheinbar harmlosen Schritten“, warnte Kolm und betonte, dass politische und wirtschaftliche Freiheit kein Luxusgut sei, sondern ein zu verteidigendes Grundrecht – auch gegen bevormundende EU-Eliten: „Die Bargeldbeschränkung ist ein weiterer Mosaikstein auf dem Weg in die totale Kontrolle und Orwellschen Bevormundung. Wer Freiheit und Eigenverantwortung will, muss jetzt widersprechen. Wir werden genau darauf achten, ob die ‚pro-europäischen‘ schwarz-rot-pinken Minister dieses Brüsseler Vorhaben gegen die Privatautonomie der redlichen Bürger und ordentlichen Geschäftsleute widerstandslos abnickt!“