Aviso Pressekonferenz Grüne Wien/OÖ, Kraus, Kaineder 13.11.: Fernwärmepreise explodieren – Grüne fordern Preiskommission & Transparenz
Thema: Schon in den vergangenen Jahren mussten Fernwärme-Kund:innen in Wien drastische Preiserhöhungen hinnehmen. Jetzt steigen die Tarife erneut um 15% an. Wie es anders geht, zeigt Oberösterreich vor, wo Landesrat Stefan Kaineder die Preise gedeckelt hat.
Pressekonferenz mit Vergleichen und Forderungen an die Stadt Wien mit:
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Stefan Kaineder, Klimalandesrat und Landessprecher Grüne Oberösterreich
Zeit: Donnerstag, 13.11. 2025, 13:00 Uhr
Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8. 1010 Wien
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: presse.wien@gruene.at
Website: https://wien.gruene.at
