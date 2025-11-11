  • 11.11.2025, 13:32:03
Aviso Pressekonferenz Grüne Wien/OÖ, Kraus, Kaineder 13.11.: Fernwärmepreise explodieren – Grüne fordern Preiskommission & Transparenz

Thema: Schon in den vergangenen Jahren mussten Fernwärme-Kund:innen in Wien drastische Preiserhöhungen hinnehmen. Jetzt steigen die Tarife erneut um 15% an. Wie es anders geht, zeigt Oberösterreich vor, wo Landesrat Stefan Kaineder die Preise gedeckelt hat.

Pressekonferenz mit Vergleichen und Forderungen an die Stadt Wien mit:
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Stefan Kaineder, Klimalandesrat und Landessprecher Grüne Oberösterreich

Zeit: Donnerstag, 13.11. 2025, 13:00 Uhr
Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8. 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

