Aviso Pressekonferenz Grüne Wien/OÖ, Kraus, Kaineder 13.11.: Fernwärmepreise explodieren – Grüne fordern Preiskommission & Transparenz

Thema: Schon in den vergangenen Jahren mussten Fernwärme-Kund:innen in Wien drastische Preiserhöhungen hinnehmen. Jetzt steigen die Tarife erneut um 15% an. Wie es anders geht, zeigt Oberösterreich vor, wo Landesrat Stefan Kaineder die Preise gedeckelt hat.

Pressekonferenz mit Vergleichen und Forderungen an die Stadt Wien mit:

Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien

Stefan Kaineder, Klimalandesrat und Landessprecher Grüne Oberösterreich

Zeit: Donnerstag, 13.11. 2025, 13:00 Uhr

Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8. 1010 Wien

