LOGISTIK express: Gemeinsam bringen wir Ihr Business ins Blickfeld

LOGISTIK express – Ihr Partner für crossmediale Kommunikation

Perchtoldsdorf (OTS) - 

LOGISTIK express informiert Entscheider aus Industrie, Handel und Logistik. Unsere crossmedialen Medienpakete garantieren Sichtbarkeit-Frequenz-Reichweite.

Das Kalenderjahr geht langsam zu Ende – der ideale Zeitpunkt, um Ihre Medienplanung für die Unternehmenskommunikation auf das nächste Level zu heben. Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen crossmedial wirkungsvoll in den Fokus zu rücken.

Um Ihnen die Budgetplanung zu erleichtern, möchten wir Ihnen unsere Leistungen und Services vorstellen, mit denen Sie mehr Sichtbarkeit, höhere Frequenz und größere Reichweite erzielen können. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Kommunikationsziele realisieren!

Unterstützung bei der Jahresplanung

Wir unterstützen Sie bei der Budgetplanung und bringen Botschaften crossmedial optimal in den Blickpunkt. In einem Call besprechen wir Ihre Ziele für das kommende Jahr und übersetzen diese in ein Bündel geeigneter Maßnahmen, Mengenrabatte inklusive ganz nach Ihren Budgetmöglichkeiten.

MEDIADATEN

Rückfragen & Kontakt

LOGISTIK express / MJR MEDIA
Markus Jaklitsch
Telefon: +43 (0)676 7035206
E-Mail: m.jaklitsch@logistik-express.at
Website: https://www.logistik-express.com

