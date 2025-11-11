  • 11.11.2025, 13:03:03
  • /
  • OTS0120

Oma/Opa-Tag: Großeltern haben eine unverzichtbare Rolle – für ihre Familien und die Gesellschaft

Wirtschafts- nicht Kostenfaktor - Ältere Generation verdient Respekt, Wertschätzung und Anerkennung

Wien (OTS) - 

Der Pensionistenverband Österreichs gratuliert allen Omas und Opas zum morgigen Oma/Opa-Tag und würdigt ihre unverzichtbare Rolle in der Gesellschaft. Omas und Opas sind nicht nur die tragenden Säulen der Familie, sondern auch ein entscheidender Wirtschaftsfaktor, der den Staat entlastet. „Ohne die Unterstützung von Oma und Opa wäre der Alltag in vielen Familien kaum vorstellbar. Deshalb ist es nur richtig, den Großeltern einen eigenen Ehrentag zu widmen. Heute ehren wir all das, was Großeltern leisten – ob als Betreuer*in, Unterstützer*in im Haushalt oder liebevolle Begleiter*in ihrer Enkel. Ihre Aufgaben sind vielfältig und oft unersetzlich. Die Omas und Opas sind ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft und Wirtschaft – und verdienen Respekt, Anerkennung und faire Rahmenbedingungen“, betont PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA. ***

Besonders hervorzuheben ist die große Bedeutung von Omas und Opas für die Unterstützung junger Eltern und vor allem für die Betreuung und Förderung der Enkelkinder. Sie übernehmen oft die Betreuung, wenn Eltern berufstätig sind, geben wertvolle Lebenserfahrung weiter und tragen so wesentlich zur Stabilität und zum Wohlergehen der jüngeren Generation bei. „Ohne diese Unterstützung wäre die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für viele Familien – besonders in ländlichen Gegenden - kaum möglich“, so Gerstorfer.

Wirtschafts- nicht Kostenfaktor

Immer wieder werden Pensionist*innen völlig zu Unrecht als „Kostenfaktor“ verunglimpft. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere, stellt Gerstorfer klar. Allein die Pflege- und Betreuungsarbeit von Angehörigen durch Pensionistinnen und Pensionisten ist mit 6 Milliarden Euro jährlich zu bewerten. Hinzu kommen 2,5 Milliarden Euro, die sich unsere Gesellschaft durch ehrenamtliche Tätigkeiten dieser Bevölkerungsgruppe erspart. „Diese Leistungen werden jedoch oft ignoriert, wenn nach Wegen gesucht wird, um das Budgetloch zu stopfen - wie man in den vergangenen Monaten sehen konnte“, kritisiert Gerstorfer und stellt abschließend klar: „Die ältere Generation ist ein Wirtschafts- und kein Kostenfaktor. Diese Leistungen gehören gewürdigt. Durch faire Pensionen, durch Respekt, durch Wertschätzung. Deshalb muss jetzt auch endlich Schluss sein mit der Belastungswelle für Pensionist*innen!“

Rückfragen & Kontakt

Unabhängiger Pensionistenverband Österreichs
Generalsekretär Christian Rösner, MSc
E-Mail: christian.roesner@pvoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PVO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright