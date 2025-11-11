- 11.11.2025, 12:50:33
Tarek Leitner diskutiert im „ZIB Talk“ zu: „Streit ums Geld: Wächst uns der Schuldenberg über den Kopf?“
Heute, am 11. November, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Bund und Länder streiten heftig über die Schuldenfrage – genauer gesagt darüber, wer sich künftig wie stark verschulden darf. Die Fronten sind verhärtet: Während der Finanzminister die Länder zum Sparen mahnt, fordern diese mehr Geld vom Bund. Doch wie schlecht steht es tatsächlich um die Finanzen der Bundesländer? Droht eine neue Schuldenkrise – und was bedeutet das für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 11. November 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“:
Franz Schellhorn
Agenda Austria
Georg Feigl
Arbeiterkammer
Margit Schratzenstaller
WIFO
Gerhard Hofer
„Die Presse“
