Tarek Leitner diskutiert im „ZIB Talk“ zu: „Streit ums Geld: Wächst uns der Schuldenberg über den Kopf?“

Bund und Länder streiten heftig über die Schuldenfrage – genauer gesagt darüber, wer sich künftig wie stark verschulden darf. Die Fronten sind verhärtet: Während der Finanzminister die Länder zum Sparen mahnt, fordern diese mehr Geld vom Bund. Doch wie schlecht steht es tatsächlich um die Finanzen der Bundesländer? Droht eine neue Schuldenkrise – und was bedeutet das für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler? Darüber diskutieren heute, am Dienstag, dem 11. November 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“:



Franz Schellhorn

Agenda Austria



Georg Feigl

Arbeiterkammer



Margit Schratzenstaller

WIFO



Gerhard Hofer

„Die Presse“