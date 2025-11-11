  • 11.11.2025, 12:34:02
Korosec: „Für Anliegen der Bürger und deren Sicherheit höchst engagiert“

Präsidentin der ÖVP Senioren dankt Karl Mahrer für seinen Einsatz in der Politik

Wien (OTS) - 

Acht Jahre war Karl Mahrer politisch aktiv – als Nationalratsabgeordneter und dann als Mandatar in Wien. Nun hat Karl Mahrer sein Mandat als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat zurückgelegt.

„Ich danke Karl Mahrer für sein großes Engagement für die Anliegen von Bürgerinnen und Bürger der Bundeshauptstadt und deren Sicherheit. In einer sehr herausfordernden Zeit hat er auch Verantwortung als ÖVP-Obmann übernommen“, sagt die Präsidentin der ÖVP Senioren und Wiener Landtagsabgeordnete Ingrid Korosec. „Wir haben stets gut zusammengearbeitet. Ich wünsche ihm das Beste für die Zukunft.“

