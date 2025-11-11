  • 11.11.2025, 12:14:33
Adventzauber am Wörthersee

Wenn am 21. November 2025 die Adventmärkte rund um den Wörthersee eröffnen, beginnt eine der stimmungsvollsten Zeiten des Jahres.

Velden verwandelt sich zur romantischen Engelsstadt und begeistert mit dem berühmten schwimmenden Adventkranz mit über 80.000 Lichtern.
Der Adventzauber am Wörthersee verbindet vier einzigartige Adventorte – Velden, Pörtschach, Maria Wörth und den Pyramidenkogel – zu einem festlichen Gesamterlebnis voller Licht, Musik und Herzenswärme. Auch im Rosental lädt der Ferlacher Adventmarkt zu besinnlichen Momenten ein.

Velden – die Engelsstadt am Wörthersee

Velden verwandelt sich zur romantischen Engelsstadt und begeistert mit dem berühmten schwimmenden Adventkranz mit über 80.000 Lichtern, liebevoll gestalteten Ständen und musikalischem Rahmenprogramm.
Für Familien besonders zauberhaft: der Kinderadvent im Kurpark mit Fabians Engerl-Treff, Bastelstube, Rätselralley und vielem mehr.
🕯 21. November – 21. Dezember 2025, Fr–So & 8.12.

Pörtschach – der stille Advent

Unter dem Motto „Advent, wie er früher war“ erstrahlt Pörtschach im warmen Lichterglanz. Der barrierefreie Adventweg, die lebende Krippe, Sternenschifffahrten und besinnliche Musik schaffen eine besondere Atmosphäre.
Sportlich wird’s beim Kaltbaden oder Christbaumtauchen, kulinarisch beim regionalen Weihnachtsfisch und dem Pörtschacher Glühwein.
🕯 21. November – 21. Dezember 2025, Fr–So & 8.12.

Pyramidenkogel – Advent über den Wolken

Am Fuße des höchsten Holzaussichtsturms der Welt lädt der Adventmarkt auf 920 Metern Seehöhe zu Handwerkskunst, regionalen Spezialitäten und Musik am Feuer. Der Ausblick auf die winterliche Seenlandschaft macht den Besuch unvergesslich.
🕯 21. November – 21. Dezember 2025, Fr–So & 8.12.

Maria Wörth – der romantische Kirchenadvent

Das „Herz vom Wörthersee“ zeigt sich im Laternenlicht von seiner stillen Seite. Direkt unter den beiden Kirchen am Seeufer bietet der Adventmarkt traditionelle Klänge, wärmende Feuerstellen und liebevoll gestaltete Stände.
Ein Highlight sind die Adventandachten in der fast 900 Jahre alten Winterkirche.
🕯 22. November – 21. Dezember 2025, Sa–So & 8.12.

Ferlach – der kleine, feine Advent im Rosental

Freitags lädt die Büchsenmacherstadt Ferlach zu einem gemütlichen Adventmarkt mit regionalen Ausstellern, Musik und Kinderprogramm.
Der Ferlacher Krampuslauf am 21. November sorgt für Spannung und Stimmung.
🕯 28. November, 5., 12. & 19. Dezember 2025, jeweils 16–20 Uhr

Bequem unterwegs: Adventschifffahrt & Shuttlebus

Ein besonderes Erlebnis ist die Adventschifffahrt, mit der sich die Märkte am See gemütlich verbinden lassen.
Der Shuttlebus bringt Gäste zwischen Velden, Maria Wörth und dem Pyramidenkogel hin und her. Ideal für einen ganzen Adventtag voller Erlebnisse rund um den Wörthersee.

„Uns ist wichtig, dass der Advent am Wörthersee Gäste und Einheimische gleichermaßen berührt. Mit vielfältigen Angeboten rund um den See, nachhaltiger Mobilität und regionaler Kulinarik schaffen wir ein gemeinsames Erlebnis, das festlich und authentisch zugleich ist,“ betont Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee Rosental.

Weitere Adventerlebnisse in der Region

Auch die Städte Klagenfurt (15.11.–24.12.) und Villach (14.11.–31.12.) laden mit ihren traditionellen Weihnachtsmärkten zum Bummeln und Genießen ein.

