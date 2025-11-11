  • 11.11.2025, 11:58:03
  • /
  • OTS0099

Platz 1 für Projekt „K!SA – Kindersicherheit auf Augenhöhe“ beim österreichischen Verkehrssicherheitspreis AQUILA

LH-Stv. Landbauer: Initiative schafft Bewusstsein und bildet eine wichtige Grundlage für eine sichere, kindgerechte Verkehrszukunft

St. Pölten (OTS) - 

Großer Erfolg für das Projekt „K!SA – Kindersicherheit auf Augenhöhe“ von Radland Niederösterreich: das innovative Projekt, das die Perspektive von Kindern im Straßenverkehr in den Mittelpunkt rückt, holte sich beim Österreichischen Verkehrssicherheitspreis AQUILA den ersten Platz. Das “K!SA Periskop” überzeugte die Fachjury in der Kategorie „Unternehmen“ mit seiner kreativen, alltagsnahen und wirkungsvollen Herangehensweise.

„Die Sicherheit unserer Kinder hat oberste Priorität. Das Projekt „K!SA“ macht auf einmalige Art und Weise sichtbar, welchen Herausforderungen Kinder im Straßenverkehr tagtäglich begegnen – und wie wichtig es ist, deren Perspektive in die Verkehrsplanung einzubeziehen und im Verkehrsgeschehen zu berücksichtigen. Die Initiative schafft Bewusstsein und bildet eine wichtige Grundlage für eine sichere, kindgerechte Verkehrszukunft“, freut sich Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer über die Anerkennung, die die gesellschaftliche Relevanz des Projekts deutlich untermauert.

Ausgangspunkt des erfolgreichen Projekts ist das „K!SA Periskop“. Durch zwei geschickt positionierte Spiegel wird es Erwachsenen ermöglicht, die Welt im Straßenverkehr aus Sicht eines Kindes wahrzunehmen – mit eingeschränktem Blickfeld und auf deutlich niedrigerer Augenhöhe. Diese Perspektive sensibilisiert für die speziellen Anforderungen und Gefahren, denen Kinder tagtäglich im Verkehr ausgesetzt sind.

Im Jahr 2024 wurde das "K!SA Periskop” in Zusammenarbeit mit dem Mobilitätsmanagement der NÖ.Regional erfolgreich in fünf niederösterreichischen Gemeinden erprobt. Begleitend dazu erfolgte eine Evaluierung durch das Ziviltechnikerbüro Rosinak & Partner. Die positiven Rückmeldungen bildeten die Grundlage für eine Weiterentwicklung des Projekts in Kooperation mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) im heurigen Jahr. Dabei wurde insbesondere die kindliche Wahrnehmung noch vertiefter aufgearbeitet.

„Seit Oktober kann das so optimierte „K!SA Periskop“ von interessierten Gemeinden und Institutionen in Niederösterreich kostenlos über Radland Niederösterreich bestellt werden“, freut sich Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich. „Wir möchten damit einen aktiven Beitrag leisten, um mehr Verständnis für die Perspektive unserer jüngsten Verkehrsteilnehmer zu schaffen.“

Wer das „K!SA Periskop“ in die eigene Gemeinde holen möchte, kann direkt unter www.radland.at/ksa-bestellung bestellen.

Alle Details zum Projekt finden Sie unter www.radland.at/ksa.

Rückfragen & Kontakt

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
Telefon: 02742/9005-13314
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright