Tourismus-Staatssekretärin Zehetner: Wintersport ist rot-weiß-rotes Kulturgut, Wirtschaftsfaktor und Zukunftschance für Österreich

Wien (OTS) -

„Der Wintersport ist rot-weiß-rotes Kulturgut und zugleich ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Er steht für Tradition, Innovation und Wertschöpfung in unseren Regionen“, betont Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner anlässlich der Präsentation der neuen Winterstudien der Österreich Werbung. „Österreich ist im europäischen Vergleich unangefochten Wintertourismusland Nummer eins und diese Spitzenposition verdanken wir den Menschen, die Tag für Tag mit Leidenschaft in unseren Betrieben arbeiten.“

Besonderes Augenmerk legt Zehetner auf die touristischen Fachkräfte, die das Rückgrat der Branche bilden: „Ein erfolgreicher Wintertourismus lebt von starken Betrieben mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit den heuer zum ersten Mal seit 1. November 2025 bereitgestellten Saisonkontingente-Verordnungen ist es uns gelungen, rechtzeitig Planungssicherheit für die Betriebe zu schaffen. Damit können Hotellerie und Gastronomie ihre Teams verlässlich aufbauen und die Wintersaison bestmöglich vorbereiten.“

Die neuen Studien der Österreich Werbung zeigen, vor allem in den USA und China, zudem ein wachsendes internationales Interesse an Winterurlaub in Österreich. „Gerade diese Märkte bieten enormes Potenzial: junge, einkommensstarke Gäste, die alpine Erlebnisse, Kulinarik und österreichische Gastfreundschaft suchen“, erklärt Zehetner. „Damit stärken wir nicht nur die internationale Sichtbarkeit unserer Regionen, sondern schaffen zusätzliche Chancen für Beschäftigung und Wertschöpfung im Land.“

Ein entscheidender Erfolgsfaktor bleibe die Nachhaltigkeit, so Zehetner weiter: „Im Wintertourismus wird seit Jahren massiv in Effizienz, erneuerbare Energien und Qualität investiert, hier ist Österreich vorne dabei. Das zeigt: Der alpine Wintertourismus ist nicht nur wirtschaftlich stark, sondern auch ökologisch auf Zukunftskurs.“

Zehetner abschließend: „Unsere Wintersportkultur ist mehr als Freizeit, sie ist Identität, Exportschlager und Zukunftschance. Wenn Politik, Betriebe und Beschäftigte an einem Strang ziehen, bleibt Österreich auch künftig die erste Adresse für Winterurlaub weltweit.“