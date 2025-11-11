Mentoringprogramm in der Immobilienbranche: Salon Real fördert weibliche Karrieren zum achten Mal

Wien (OTS) -

Im September 2025 startete zum achten Mal das Mentoringprogramm des Salon Real – dem führenden Frauennetzwerk in der österreichischen Immobilienwirtschaft. Das Programm steht für Empowerment, fachlichen Austausch und die gezielte Förderung weiblicher Karrieren in der Immobilienbranche. Aus einem Rekord an Bewerbungen wurden zwölf herausragende Frauen ausgewählt, die ein Jahr lang von erfahrenen Branchenexpertinnen begleitet werden. Der offizielle Auftakt erfolgte beim Clubabend am 11. November, bei dem die Mentoring-Gruppe 2025/2026 erstmals gemeinsam zusammenkam.

Vielfalt und Exzellenz als Programm

Die Teilnehmerinnen bringen fundierte Ausbildungen und Berufserfahrung mit und spiegeln die Vielfalt der Branche wider: von Architektur, Projektentwicklung und Immobilienvermittlung über Recht, Finanzierung und Marketing bis hin zu Facility Management, Bauwesen, ESG, Energiewirtschaft und Hochschullehre.

Geleitet wird das Mentoringprogramm von Valerie Hillebrand, Vorständin des Salon Real und verantwortlich für Marketing, Kommunikation und Akquise bei BCE (BEYOND CARBON ENERGY). Sie ist überzeugt: „Der Salon Real baut damit Brücken und öffnet Räume – zwischen Frauen in unterschiedlichen beruflichen Rollen, zwischen wertvoller Erfahrung und neuen Perspektiven. Das Programm steht für Entwicklung, Verantwortung und Haltung. Gemeinsam gestalten wir einen Branchendialog auf Augenhöhe und machen weibliche Expertise in der Immobilienwelt gezielt noch sichtbarer und wirksamer.“

Förderung junger Talente – eine zentrale Vereinsaufgabe

Dem Mentoringprogramm geht ein umfassendes Bewerbungsverfahren voraus, das Qualität und Diversität sicherstellt. Die Mentees erhalten Zugang zu wertvollem Karrierewissen – vermittelt von Expertinnen in Führungspositionen. Neben dem fachlichen Austausch stehen individuelle Karrierewege sowie die persönliche Entwicklung im Fokus. Dabei geht es auch um die Entfaltung gemeinsamer Stärken und den gezielten Aufbau von Know-how in Bereichen wie Unternehmensgründung und -führung, Bewerbungsprozessen, Hearings oder arbeitsrechtlichen Fragestellungen.

Nach Abschluss des Programms haben die Mentees die Möglichkeit, als sogenannte Light-Mitglieder für mindestens zwei Jahre Teil des Salon Real zu bleiben. Damit erhalten sie Zugang zu allen Angeboten des Netzwerks und können ihre persönliche sowie berufliche Weiterentwicklung gezielt fortsetzen. Nach dieser Phase steht ihnen – bei entsprechender Entwicklung – die Aufnahme als ordentliche Mitglieder offen. „Ob Konzernkarriere oder Selbstständigkeit – wer erfolgreich sein will, muss nicht nur die richtigen Wege kennen, sondern auch die richtigen Menschen: Ein starkes Netzwerk ist für solche Prozesse nicht nur essenziell, sondern oft der entscheidende Förderfaktor“, erklärt Valerie Hillebrand.

Mentoring als wechselseitiger Lernprozess

Ing. Sandra Hochleitner, Geschäftsführerin von RESH Advisory, engagiert sich als Mentorin: „Mich motiviert die Möglichkeit, andere Frauen auf ihrem Weg zu bestärken – besonders in Phasen, in denen sie beruflich oder persönlich Weichen stellen. Mentoring bedeutet für mich nicht, Ratschläge zu geben, sondern gemeinsam Klarheit zu schaffen – über Werte, Ziele und das, was wirklich zählt. Gleichzeitig ist das Mentoring für mich keine Einbahnstraße – ich lerne bei jedem Austausch selbst dazu. Diese wechselseitige Inspiration empfinde ich als unglaublich bereichernd.“ Dipl.-Ing. Marianne Sar MSc, Mentee im aktuellen Durchgang, ergänzt: „Ich bin ins Mentoringprogramm eingestiegen, um meine Führungs- und Entscheidungskompetenz im Spannungsfeld von Projektentwicklung, ESG und Bestandstransformation gezielt zu schärfen. Der Austausch mit Sandra Hochleitner bringt nicht nur Tiefe, sondern konfrontiert mich mit genau den Reibungspunkten, die es braucht, um wirksam zu werden. Salon Real ist für mich kein Raum bloßer Sichtbarkeit, sondern aktiver Gestaltung – ein Ort, an dem Frauen ihre Stimme gezielt einsetzen: in Gesprächen, auf Podien, in Entscheidungen.“

Erfahrung weitergeben – Mut stärken

Martina Maly, UBM Development AG, bringt internationale Führungserfahrung ins Programm: „Nachdem ich den Weg zur Spitze als Frau über einige Kontinente hinweg erfahren durfte, ist es mir ein großes Anliegen – und auch meine Aufgabe –, dieses Wissen weiterzugeben. Zusätzlich bin ich davon überzeugt, dass diverse Teams einen positiven wirtschaftlichen Einfluss auf ein Unternehmen haben können. Ich wünsche mir mehr Frauen in Führungspositionen!“ Julia Pelzl, Management Assistant bei der BWS-Gruppe, beschreibt ihre Motivation: „Ich habe mich beworben, weil ich daran glaube, dass wir Frauen in der Immobilienbranche viel bewegen können – wenn wir uns gegenseitig sichtbar machen, vernetzen und unterstützen. Der Austausch mit meiner Mentorin Martina Maly ist für mich enorm wertvoll – ehrlich, klar und inspirierend.“

Über den Salon Real

Seit der Gründung im Jahr 2009 setzt sich der Salon Real für mehr Sichtbarkeit, Wirksamkeit und Chancengleichheit von Frauen in der Immobilienwirtschaft ein. Themen wie Equal Pay, Diversität und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie stehen im Fokus der Vereinsarbeit. Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf dem interdisziplinären Austausch: Fachvorträge, Clubabende, internationale Immobilienreisen und Messebesuche fördern den Wissenstransfer und die Netzwerkpflege. Neben immobilienrelevanten Themen engagiert sich der Salon Real für Karriereförderung und persönliche Entwicklung – getragen von der aktiven Mitgestaltung der Mitglieder. Die Aufnahme erfolgt über ein Bewerbungsverfahren. „Frauen, die Mitglied werden wollen, sollten bereit sein, sich aktiv einzubringen“, betont der Vorstand.

