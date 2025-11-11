Flötist James Strauss feiert im Goldenen Saal des Musikvereins 50 Jahre Bühne

Wien (OTS) -

Am 15. November 2025 feiert der international renommierte Flötist James Strauss sein 50-jähriges Bühnenjubiläum im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Ein Konzert, das nicht nur ein künstlerischer Höhepunkt, sondern auch eine zutiefst persönliche Rückkehr zu seinen österreichischen Wurzeln ist.

Strauss, in Recife (Brasilien) geboren, entstammt einer Musikerfamilie, deren Geschichte eng mit Österreich verbunden ist. Sein Urgroßvater Josef Severin Strauss (1895–1970) verließ um 1940 Europa – inspiriert von den Schriften Stefan Zweigs über Brasilien – und ließ sich dort nieder. Diese Entscheidung legte den Grundstein für eine Familie, die österreichische Präzision mit brasilianischer Leidenschaft vereint.

Nach einer von Musik geprägten Kindheit begann James Strauss seine Ausbildung in Paris, wo er bei den legendären Flötenmeistern Jean-Pierre Rampal und Alain Marion studierte. Von dort aus führte ihn seine Karriere auf fünf Kontinente – zu Konzerten mit bedeutenden Orchestern und zu zahlreichen internationalen Aufnahmen.

Während der Pandemie zog es Strauss nach Wien, wo er eine neue künstlerische Heimat fand. „Diese Stadt hat mich empfangen, als wäre ich immer schon hier gewesen“, beschreibt er seine Rückkehr in das Land seiner Vorfahren.

Das Jubiläumskonzert im Musikverein versteht Strauss als „symbolische Heimkehr“ – ein Zusammenführen von Vergangenheit und Gegenwart, von österreichischer Disziplin und brasilianischer Lebensfreude. Auf der Bühne werden Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt stehen, Wegbegleiter seines jahrzehntelangen Wirkens, um die Musik als Brücke zwischen Kulturen zu feiern.

„Nach einem halben Jahrhundert auf der Bühne möchte ich vor allem Dankbarkeit ausdrücken – gegenüber der Musik, meinen Lehrern, meinen Wurzeln und den Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben“, sagt Strauss.

Mit dem Konzert im Goldenen Saal schließt sich für James Strauss ein Kreis, der vor mehr als hundert Jahren begann – eine künstlerische und persönliche Rückkehr nach Hause.

Weiterführender Link: https://www.musikverein.at/konzert/?id=0006b44c