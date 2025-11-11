  • 11.11.2025, 11:17:33
AVISO: Klinik Donaustadt: 20-mal mehr MRT-Termine – Krebsbestrahlung startet dank neuem Gerät noch schneller

Wien (OTS) - 

Die Diagnose Krebs kommt meist unerwartet und bringt das gewohnte Leben durcheinander. Da ist es wichtig, dass Patient*innen schnell eine individuell auf sie abgestimmte Behandlung bekommen. Dank des neuen MRT-Geräts können Krebs-Patient*innen am Zentrum für Radioonkologie und Strahlentherapie der Klinik Donaustadt ab sofort noch schneller mit der Bestrahlung beginnen. Das Hightech-Gerät sorgt für präzisere Bilder und damit eine bessere Planbarkeit der Therapien sowie eine optimale Behandlungsdauer. Das bedeutet eine optimierte Terminplanung und kürzere Wartezeiten.

Über die Details informieren bei einem Pressetermin der Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport sowie der Vorstand des Wiener Gesundheitsverbundes und die Leitung des Zentrums für Radioonkologie und Strahlentherapie der Klinik Donaustadt.

Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport
  • Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes
  • Lothar Mayerhofer, Ärztlicher Direktor der Klinik Donaustadt
  • Andrea Reim, Vorständin des Zentrums für Radioonkologie und Strahlentherapie der Klinik Donaustadt

Wir freuen uns, Sie bei der PK begrüßen zu dürfen!

Datum & Zeit: Freitag, 14.11.2025, 10.00 Uhr

Ort: Klinik Donaustadt, Zentrum für Radioonkologie und Strahlentherapie, Langobardenstraße 122, 1220 Wien

Um Anmeldung wird gebeten unter presse@gesundheitsverbund.at

Rückfragen & Kontakt

Wiener Gesundheitsverbund Generaldirektion Unternehmenskommunikation
Klinik Donaustadt
Lydia Sprinzl
Telefon: +43 664 856 62 12
E-Mail: lydia.sprinzl@gesundheitsverbund.at

