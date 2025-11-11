Minister Marterbauer bei der Vollversammlung der AK Oberösterreich: „Budgetkonsolidierung gerecht gestalten“

Linz (OTS) -

Wie gelingt es, in Zeiten notwendiger Einsparungen in wichtige Bereiche wie Bildung oder Gesundheit zu investieren? Und wie kann die Last gerecht verteilt werden? Diesen und weiteren brennenden Fragen widmete sich Finanzminister Dr. Markus Marterbauer bei seinem Referat im Zuge der 4. Vollversammlung der XVII Funktionsperiodeder Arbeiterkammer Oberösterreich. „ Um einen funktionierenden Staat für uns und nachfolgende Generationen zu sichern, braucht es jetzt kluge Investitionen “, steht auch für AK-Präsident Andreas Stangl fest.



Für das Hauptreferat bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer Oberösterreich konnte Finanzminister Dr. Markus Marterbauer gewonnen werden. Unter dem Titel „Sinnvoll investieren in Zeiten notwendiger Einsparungen“ führte der Minister aus, dass die Bundesregierung trotz des enormen Sparkurses in wichtigen Bereichen investiert: So sind im Doppelbudget Investitionen in Arbeit, Soziales und Bildung geplant.



Investieren statt hohe Zinszahlungen

„ Wir sanieren das Budget aus zwei Gründen: Erstens wollen wir hohe Zinszahlungen und die Abhängigkeit von den Finanzmärkten vermeiden. Zweitens wollen wir Spielräume für fortschrittliche Investitionen schaffen. Ich investiere das Geld lieber in Schulen, Schienen und Spitäler, als Milliardenbeträge für Zinsen zu zahlen “, so Finanzminister Markus Marterbauer bei der Vollversammlung in der Arbeiterkammer Oberösterreich.



Damit die Budgetsanierung gelingt, wurde unter anderem darauf geachtet, die Lasten möglichst gerecht zu verteilen. „ Jeder wird betroffen sein, aber es muss uns gelingen, die Bevölkerung von der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Budgetsanierung zu überzeugen. Meiner Überzeugung nach sind die Bürgerinnen und Bürger bereit, zur Sanierung des Budgets beizutragen. Und zwar dann, wenn sie sicher sein können, dass alle ihren gerechten Beitrag leisten. “



„ Es braucht kluge Investitionen, auch in Zeiten der Budgetkonsolidierung, welche die Konjunktur und die Beschäftigung ankurbeln und die Zukunftschancen nicht vernachlässigen “, so AK-Präsident Andreas Stangl.



