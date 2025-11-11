  • 11.11.2025, 11:05:33
  • /
  • OTS0076

EGB-Katzian: EuGH bestätigt Kernziel der EU-Mindestlohnrichtlinie

Rasche Umsetzung nötig, um Ungleichheit und damit Anti-EU-Stimmung zu bekämpfen

Wien. (OTS) - 

Der EuGH hat heute sein Urteil zur Mindestlohnrichtlinie verkündet: Einige Empfehlungen zur Berechnung etwaiger gesetzlicher Mindestlöhne in den Mitgliedstaaten wurden als Kompetenzüberschreitung der EU bewertet und gestrichen. „Das Ziel, in allen Mitgliedstaaten der EU verpflichtende Maßnahmen zu setzen, um eine Mindest-Kollektivvertragsabdeckung von 80 Prozent zu erreichen, bleibt damit verbindlich“, begrüßt EGB-Präsident Wolfgang Katzian diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs.

Der Handlungsbedarf ist groß: Die Kollektivvertragsabdeckung liegt in 19 der 27 Mitgliedstaaten unter 80 Prozent. Österreich ist mit einer KV-Abdeckung von 98 Prozent aller unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse zwar KV-Weltmeister, muss also keine Maßnahmen setzen. „Die Beschäftigten in Österreich werden von der Umsetzung trotzdem indirekt profitieren“, so Katzian weiter. Sämtliche Nachbarländer, inklusive Deutschland (49 Prozent), liegen teilweise weit (Ungarn: 22 Prozent) hinter dem Ziel der Mindestlohnrichtlinie. „Die Konsequenzen kennen wir: angeheizter Lohnwettbewerb sowie Lohn- und Sozialdumping bei Entsendungen“, sagt der EGB-Präsident.

Lohnkonvergenz zwischen alten und neuen Mitgliedsländern schaffen

Die Richtlinie wurde mit dem Ziel verabschiedet, endlich Lohnkonvergenz nach oben zwischen alten und neuen Mitgliedsländern zu schaffen. Während sich die Produktivitätsleistung der Beschäftigten weitgehend angeglichen hat, verdienen etwa slowakische, tschechische oder ungarische Arbeitnehmer:innen in Betrieben derselben Konzerne nur ein Drittel des Lohns ihrer Kolleg:innen in westlichen Mitgliedsländern.

„Diese Ungleichheit durch das bis jetzt nicht eingelöste Wohlstandsversprechen der EU hat zu starken gesellschaftlichen Verwerfungen bis hin zu einer breiten Anti-EU-Stimmung geführt“, so Katzian: „Die Umsetzung der Mindestlohnrichtlinie ist ein wichtiger Schritt, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Mit der weitgehend bestätigten Gültigkeit muss die Mindestlohnrichtlinie jetzt schnell umgesetzt werden!“

Rückfragen & Kontakt

ÖGB - Kommunikation
Litsa Kalaitzis
Telefon: +43 676 817 111 553
E-Mail: litsa.kalaitzis@oegb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright