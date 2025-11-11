Wien (OTS) -

Pünktlich zum Beginn von Ballsaison und Fasching 2025/26 wurde heute im Aïda-Flagshipstore am Wiener Stephansplatz das Ballmagazin ALLES WALZER des echo medienhauses vorgestellt. Tanz-Profi und Radio-Wien-Moderator Chris Lachmuth präsentierte das 84-Seiten-Hochglanzmagazin vor Presse und zahlreichen Prominenten. echo medienhaus Mastermind Manuela Hofbauer-Paganotta: „ALLES WALZER bietet neben einem umfassenden Ballkalender alles für die Ballsaison – von den schönsten Abendkleidern, Hairstyles und Schmuck bis zu Wissenswertem rund um unsere Bälle und rund ums Tanzen.“

ALLES WALZER – in Deutsch und Englisch – ist kostenfrei in den Wiener Tanzschulen sowie in den Aïda-Filialen und in zahlreichen weiteren Wiener Hotspots erhältlich.

Alle Informationen: www.ballsaison.com