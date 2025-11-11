Von einer jungen Frau fehlt nach dem Joggen jede Spur: ORF-Premiere für „Eine Millionärin verschwindet“ am 13. November

Wien (OTS) -

Ende 2020 hielt ein mysteriöser Fall Australien in Atem: Die hochkarätige Finanzberaterin Melissa Caddick kehrt von ihrer morgendlichen Jogging-Runde nicht mehr zurück. Erst im Februar des nächsten Jahres wird ein verwester Fuß, der Caddicks DNA aufweist, an den Strand gespült. Nachforschungen ergeben, dass die Geschäftsfrau mit einem ausgeklügelten Schneeballsystem einige Personen, darunter auch Freunde und Familienmitglieder, um hohe Geldbeträge gebracht hat. War ihr Tod ein Unfall, Mord oder gar Suizid? Die zweiteilige TV-Produktion „Eine Millionärin verschwindet“ von Thomas Meadmore rekonstruiert die Geschehnisse und steht als ORF-„True Stories“-Premiere am Donnerstag, dem 13. November 2025, um 21.05 bzw. 21.55 Uhr auf dem Programm von ORF 1 und ORF ON.



Mehr zum Inhalt:



Die Australierin Melissa Caddick gründet nach ihrem Aus bei „Wise Financial Services“ 2012 ihr eigenes Unternehmen, ohne die dafür erforderliche Lizenz zu besitzen. Nicht nur das, sie zieht auch noch ihrer Anlegerschaft, darunter Familienmitglieder, Bekannte und Freunde, mit ihrem Schneeballsystem insgesamt rund 30 Millionen Australische Dollar aus der Tasche. Am 11. November 2020 führt die australische Wertpapier- und Investitionsaufsichtsbehörde deswegen eine Razzia in Caddicks Haus durch, am Tag danach ist sie verschwunden. Wenige Monate später wird ihr fast vollständig verwester Fuß am Bournda Beach angespült. Ihr Ehemann Anthony Koletti fällt vermehrt durch widersprüchliche Aussagen auf, die ihn immer mehr in den Fokus der polizeilichen Ermittlungen rücken lassen.