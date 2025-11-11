  • 11.11.2025, 10:58:03
Schallmeiner/Grüne: Einsparungen in der Pflege kommen später teuer zurück

Community Nurses sind kein Luxusprojekt, sondern ein zentraler Baustein für die Pflege in Österreich

Wien (OTS) - 

Ö1 berichtete heute über das erfolgreiche Pflegeprojekt Community Nursing, das vielerorts an der Finanzierung zu scheitern droht. „Und das, obwohl im Finanzausgleich die Mittel für die Fortführung der über 120 Einzelprojekte vorgesehen sind. Einzig die Länder geben sie nicht weiter“, kritisiert der Pflege­sprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner.

Für Schallmeiner ist klar: „Wer bei den Community Nurses spart, spart an der falschen Stelle – und befeuert den Pflegenotstand weiter. Dieses niederschwellige Angebot unterstützt pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen auf vielen Ebenen. Wenn sie keine Hilfe durch eine Community Nurse bekommen, wenden sie sich künftig wieder häufiger an Arztpraxen oder Ambulanzen. Das ist am Ende weder klüger noch günstiger.“

Der Erfolg des Projekts ist laut Schallmeiner belegbar: „Meine parlamentarische Anfrage vom Februar 2025 zeigt deutlich, dass Community Nursing wirkt. Kurzfristige Einsparungen in diesem Bereich haben langfristig schwerwiegende Folgen – für die Betroffenen ebenso wie für das gesamte System. Schon heute fehlen Pflegeplätze in Heimen und Stationen müssen aufgrund von Personalmangel schließen. Wer Community Nurses trotz ihres Erfolgs nicht ausbaut, sondern wegrationalisiert, handelt kontrafaktisch und auf Kosten der Menschen.“

Besonders kritisch sieht Schallmeiner auch aktuelle Entwicklungen in Salzburg: „Wenn wir Pflegekräfte mit Gehaltseinsparungen vergraulen und gleichzeitig Pflegeangebote reduzieren, wird es düster. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Altern in Würde. Pflege darf nicht länger auf dem Rücken der Angehörigen ausgetragen werden – sie tauschen Erwerbsarbeit gegen unbezahlte Pflegearbeit. Das kann doch keine Lösung für Budgetprobleme sein.“

„Es braucht endlich nachhaltige und professionelle Lösungen auf allen Ebenen. Community Nursing ist ein zentraler Teil davon, weil es individuelle Hilfe bietet, anstatt nur zu beraten“, sagt Schallmeiner abschließend.

