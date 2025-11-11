  • 11.11.2025, 10:41:03
  • /
  • OTS0060

SPÖ-Schatz: Rosenkranz muss Dinghofer-Symposium absagen

Wien (OTS) - 

Angesichts des von Nationalratspräsident Rosenkranz (FPÖ) organisierten „Dinghofer-Symposiums“ bekräftigt die SPÖ-Sprecherin für Erinnerungskultur Sabine Schatz ihre Kritik: „Gerade im Jahr, in dem wir 80 Jahre Befreiung vom Nationalsozialismus begehen, ist es völlig unverständlich, dass zeitgleich zum Gedenken an die Reichspogromnacht vor 87 Jahren die FPÖ im Parlament eine Person ehrt, die als Nationalsozialist und Antisemit in die Geschichte eingegangen ist. Das widerspricht allem, wofür dieses Haus stehen muss.” ****

Die Abgeordnete fordert von Parlamentspräsident Rosenkranz, Schaden vom Ansehen des Hauses abzuwenden und der Forderung nach Absage der Veranstaltung nachzukommen.

Schatz unterstreicht die Notwendigkeit zu einem sensiblen Umgang mit unserer Geschichte und der Verantwortung, die wir aus ihr tragen sowie einen entschlossenen gemeinsamen Kampf gegen den steigenden Antisemitismus. „Wenn in Mödling während einer Gedenkkundgebung eine Hitlerrede abgespielt wird und in Wels das Gedenken zur Reichspogromnacht zu einem ‚Vergnügen‘ erklärt wird, dann zeigt das deutlich, wie gefährlich Gleichgültigkeit gegenüber unserer Geschichte ist.“

„Das Parlament trägt als Hort der Demokratie eine besondere Verantwortung in der Gedenkpolitik. Es muss der Ort sein, an dem historisches Bewusstsein gestärkt und demokratische Werte gelebt werden. Geschichtsverzerrung darf im Hohen Haus keinen Raum bekommen“, so Schatz. (Schluss) wf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright