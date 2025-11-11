- 11.11.2025, 10:11:03
AVISO: PK WKÖ-FV Telekom|Rundfunk „Die volkswirtschaftlichen Effekte der Telekommunikations- und Rundfunkbranche in Österreich“
Dienstag, 18.11.2025, 10:00 Uhr, WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
der Fachverband Telekom|Rundfunk der Wirtschaftskammer Österreich lädt zur Studienpräsentation „Die volkswirtschaftlichen Effekte der Telekommunikations- und Rundfunkbranche in Österreich“. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Economica hat für die Schlüsselbranchen Telekommunikation und Rundfunk deren Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Österreich, die heimische Wertschöpfung, die Medienlandschaft und den Arbeitsmarkt berechnet.
Beiden Branchen kommt eine zentrale Rolle zu – sei es bei der weiteren Digitalisierung des Landes, der Sicherstellung der österreichischen Wettbewerbsfähigkeit oder der zuverlässigen Bereitstellung moderner Kommunikations-Dienstleistungen und Medienleistungen. Die vorliegende Studie zeigt eindrucksvoll, wie wesentlich der Beitrag dieser beiden Leitbranchen für Wirtschaft und Gesellschaft ist und macht ihren volkswirtschaftlichen Nutzen sichtbar.
Ihre Gesprächspartner:innen:
Gerhard HAIDVOGEL, Obmann, Fachverband Telekom|Rundfunk
Mag. Helga TIEBEN, MLS, MBA, Geschäftsführerin, Fachverband Telekom|Rundfunk
Univ.-Prof. Dr. Christian HELMENSTEIN, Wirtschaftsforschungsinstitut Economica
Wann: Dienstag, 18. November 2025, 10:00 Uhr
Wo: WKÖ, Saal 1 im Oktagon (C1 Etage), Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien
Wir ersuchen um Anmeldung unter: office@reiterpr.com bzw. 0676 66 88 611
