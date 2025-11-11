Tierschutz Austria: Drei Welpen gerettet – Jetzt sucht die kleine Hundefamilie liebevolle Namen

Wien/Vösendorf (OTS) -

Vor wenigen Tagen wurden zwei winzige, erst wenige Tage alte Welpen völlig hilflos im Freien gefunden und von tierlieben Menschen ins Tierschutzhaus Vösendorf gebracht. Sofort war klar: Wo Welpen sind, kann die Mutter nicht weit sein.

Einer der Welpen wurde zuvor in einem Karton in Wien-Floridsdorf ausgesetzt – ein schreckliches Schicksal, das sich kein Tier verdient hat.

Nur zwei Tage später gelang das kleine Wunder: Die Hündin – gemeinsam mit einem weiteren Welpen – wurde in derselben Gegend entdeckt und wohlbehalten zu uns gebracht. Damit waren plötzlich vier Leben in Sicherheit.

„Wir hatten große Hoffnung, dass die Hündin ihre Babys wieder annimmt“, sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria. „Doch durch den Stress der vergangenen Tage hat das leider nicht funktioniert. Die drei Welpen werden nun liebevoll mit der Flasche aufgezogen, bis die Mama zur Ruhe gekommen ist.“

Die gute Nachricht: Allen vier Hunden geht es gut. Die Welpen zeigen starken Appetit – ein wichtiges Zeichen für ihre stabile Entwicklung.



Nun fehlt der kleinen Familie nur noch eines: ihre Namen.

Tierschutz Austria ruft daher die Bevölkerung auf, kreative, liebevolle und passende Namensvorschläge einzusenden. Gesucht werden Namen für

· zwei weibliche Welpen,

· einen männlichen Welpen,

· und die Hundemama, die das Trio zur Welt gebracht hat.

Und etwas, das viele Menschen überrascht:

Dass es im Tierheim so viele Welpen gibt, vermuten die wenigsten. Allein am Tierschutz Austria Standort Vösendorf werden jedes Jahr über 50 Welpen aufgenommen, versorgt und an neue Familien vermittelt – viele davon kommen wie diese drei Babys völlig schutzlos zu uns.

„Diese Tiere hatten einen schweren Start ins Leben – umso schöner wäre es, wenn ihre Namen ihnen ein Stück Glück und Zuversicht mitgeben“, so Aschauer.



Namensideen können ab sofort über die Social-Media-Kanäle von Tierschutz Austria oder per E-Mail an info@tierschutz-austria.at eingereicht werden. Die schönsten Vorschläge werden in den kommenden Tagen veröffentlicht.



Fotos (honorarfrei)

Welpen-Fotos