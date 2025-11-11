3SI Immogroup startet zwei Projekte gleichzeitig

Wien (OTS) -

Mit einem symbolträchtigen Doppelspatenstich läutet die 3SI Immogroup als Bauträger in Zusammenarbeit mit Neumayer Projektmanagement GmbH und HABAU GROUP den Baustart zweier neuer Projekte ein. Gleich zwei Neubauten gehen zeitgleich in Bau – das exklusive Wohnprojekt THE SUPERIOR in der Leschetitzkygasse 91, 1180 Wien, und das nachhaltige Wohnprojekt DIE SYMBIOSE in der Meiselstraße 79, 1140 Wien. Beide Entwicklungen stehen für das, was die 3SI Immogroup seit Jahren prägt: hochwertige Architektur, nachhaltige Bauweise und die Schaffung zukunftsorientierten Wohnraums in besten Wiener Lagen.

Zwei Projekte, zwei Konzepte, eine Vision

Mit dem Doppelspatenstich setzt die 3SI Immogroup ein starkes Zeichen für den Wiener Wohnbau. THE SUPERIOR und DIE SYMBIOSE zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie vielfältig modernes Wohnen heute interpretiert werden kann – vom luxuriösen Panorama-Refugium bis hin zum nachhaltigen Stadtprojekt mit historischem Flair.

Hoch über Wien, am Schafberg im 18. Bezirk, entsteht mit THE SUPERIOR ein architektonisches Meisterwerk der Hawlik Gerginski Architekten mit elf exklusiven Wohneinheiten zwischen 55 und 305 m². Großzügige Raumkonzepte, private Pools, elegante Weinkeller und weitläufige Terrassen schaffen ein Wohngefühl, das Architektur, Natur und Komfort zu einer harmonischen Einheit verbindet. Aus jeder Wohnung eröffnet sich ein atemberaubender Blick über die Dächer Wiens, während die klare Formensprache des Gebäudes zeitlose Eleganz vermittelt.

DIE SYMBIOSE in der Meiselstraße 79 steht dagegen für nachhaltige Stadtentwicklung und die Verbindung von Geschichte und Moderne. Auf einer liebevoll revitalisierten Gründerzeitfassade entsteht ein moderner Neubau mit 21 hochwertigen Eigentumswohnungen zwischen 30 und 150 m², die auf Energieeffizienz und höchsten Wohnkomfort setzen. Eine umweltfreundliche Luftwärmepumpe, Fußbodenkühlung, Eichenparkettböden und private Freiflächen – von Gärten über Terrassen bis zu Balkonen – sorgen für ein Zuhause, das Nachhaltigkeit mit Stil vereint.

„ Mit THE SUPERIOR und DIE SYMBIOSE starten wir zwei Projekte, die sinnbildlich für unsere Philosophie stehen: Wir schaffen außergewöhnliche Wohnräume, die durchdacht, nachhaltig und gleichzeitig von höchster architektonischer Qualität sind“, erklärt Stephan Pasquali, Geschäftsführer Neubauprojekte der 3SI Immogroup. „Dass beide Baustarts zeitgleich erfolgen, zeigt, wie stark und stabil wir aktuell aufgestellt sind – auch in einem herausfordernden Marktumfeld. “

Starke Partner für nachhaltigen Erfolg

Gerade in einer Zeit, in der Bauprojekte mit steigenden Anforderungen an Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Kostenbewusstsein konfrontiert sind, setzt die 3SI Immogroup bei der Realisierung von THE SUPERIOR und DIE SYMBIOSE auf bewährte Partnerschaften. Beide Projekte werden gemeinsam mit Neumayer Projektmanagement GmbH und HABAU GROUP umgesetzt – Partner, die seit Jahren für Qualität, Erfahrung und eine verlässliche Umsetzung stehen.

„ Wir erleben aktuell eine Bauphase, in der Effizienz und Planbarkeit wichtiger sind denn je. Umso entscheidender ist es, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die dieselben Werte und denselben Qualitätsanspruch teilen“, erklärt Bmst. Ing. Markus Neumayer, Geschäftsführer der Projektmanagement Neumayer GmbH. „In beiden Projekten – vom exklusiven The Superior bis zur nachhaltigen Symbiose – ist es uns gelungen, Funktionalität, Architektur und Terminplanung zu vereinen. “

Auch die HABAU GROUP, die für die bauliche Umsetzung verantwortlich zeichnet, betont die Bedeutung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit: „ Aktuell erfordert jedes Bauprojekt ein hohes Maß an technischer Präzision und Flexibilität. Mit The Superior und Die Symbiose entstehen zwei Projekte, die trotz unterschiedlicher Charaktere eines gemeinsam haben: höchste Bauqualität und das gemeinsame Ziel, langfristig wertbeständigen Wohnraum zu schaffen “, so Hubert Wetschnig, CEO der HABAU GROUP.

www.3si.at/die-symbiose

www.3si.at/the-superior

