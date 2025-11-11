MQ: Enzi Farbvoting 2026 startet!

Wien (OTS) -

Ab dem 12. November dürfen alle Wiener:innen mitentscheiden, welche Farbe die legendären MQ Sitzmöbel, die Enzis, im nächsten Jahr bekommen sollen. Zur Auswahl stehen vier Farben, die Gusto auf die Abstimmung machen:

Punschkrapferlrosa – Charmant, zuckrig und weckt die Erinnerung an einen Nachmittag im Wiener Kaffeehaus.

Leos-Würstelstand-Blau – Eine Hommage an Wiens ältesten Würstelstand und durchzechte Partynächte.

Sodazitrongelb – Es ist das österreichische Kultgetränk, stets erfrischend und spritzig an einem heißen Wiener Sommertag.

Vanilleeisweiß – Der Klassiker unter den Eissorten und besonders gut im Stanitzel.

„Jeder kennt und liebt die ikonischen Sitzmöbel des MQ. Ihre Geschichte ist eng mit dem MuseumsQuartier verbunden und steht für die Kreativität und Offenheit des Kulturareals. Dass die Abstimmung heuer im Zeichen Wiens steht, zeigt die Verbundenheit der Wiener:innen mit dem MQ.“ , so Bettina Leidl, Direktorin des MuseumsQuartier Wien

Anlässlich des 25-jährigen MQ Jubiläums nächstes Jahr blickt das MQ zurück, denn alle vier Farben sind Teil der MQ-Historie. Alles begann im Winter 2002 als die ersten cremeweißen Enzis als Iglu-Module ins MQ einzogen. Im Jahr 2003 kamen die schwimmbadblauen Enzis, 2004 die zart hellrosanen und 2009 die spritzigen zitronengelben.

Infos

Zeitraum: Zwei Wochen, Mi 12. November bis Mi 26. November

Farben: Punschkrapferlrosa, Leos-Würstelstand-Blau, Sodazitrongelb, und Vanilleeisweiß

Abstimmen rund um die Uhr unter www.mqw.at/voting

Die Aufstellung der neuen Enzis in der gewählten Farbe erfolgt im Frühjahr 2026 im MuseumsQuartier.

Pressebilder und mehr Informationen unter www.mqw.at/presse