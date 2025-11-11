  • 11.11.2025, 09:59:03
AK Pressekonferenz am 18. November: Vollzeit? Teilzeit? Oder einfach nur am Limit?

AK befragte ihre Mitglieder, wie es ihnen mit ihrer Arbeitszeit geht

Wien (OTS) - 

Rund um Teilzeitarbeit ist in den vergangenen Monaten eine heftige Diskussion entbrannt. Während die einen in Unkenntnis der Fakten von Liftstyle-Teilzeit sprechen, gibt es viele Gründe, warum Teilzeitkräfte diesen Weg wählen – und oft wählen müssen. Die AK wollte von ihren Mitgliedern wissen, warum sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten und was sie gerne an ihrer Arbeitszeit ändern möchten. Mehr als 3.000 Beschäftigte haben an der Online-Befragung im Herbst 2025 teilgenommen. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Die Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen präsentieren bei einer Pressekonferenz

Renate Anderl, AK Präsidentin

Sybille Pirklbauer, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik, AK Wien

Dienstag, 18. November 2025, 10.00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/arbeitszeitumfrage mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an doris.strecker@akwien.at.

