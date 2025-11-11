- 11.11.2025, 09:59:03
- /
- OTS0044
AK Pressekonferenz am 18. November: Vollzeit? Teilzeit? Oder einfach nur am Limit?
AK befragte ihre Mitglieder, wie es ihnen mit ihrer Arbeitszeit geht
Rund um Teilzeitarbeit ist in den vergangenen Monaten eine heftige Diskussion entbrannt. Während die einen in Unkenntnis der Fakten von Liftstyle-Teilzeit sprechen, gibt es viele Gründe, warum Teilzeitkräfte diesen Weg wählen – und oft wählen müssen. Die AK wollte von ihren Mitgliedern wissen, warum sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten und was sie gerne an ihrer Arbeitszeit ändern möchten. Mehr als 3.000 Beschäftigte haben an der Online-Befragung im Herbst 2025 teilgenommen. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft eine große Lücke. Die Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen präsentieren bei einer Pressekonferenz
Renate Anderl, AK Präsidentin
Sybille Pirklbauer, Leiterin der Abteilung Sozialpolitik, AK Wien
Dienstag, 18. November 2025, 10.00 Uhr
AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock
1040 Wien, Plößlgasse 2
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/arbeitszeitumfrage mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an doris.strecker@akwien.at.
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Doris Strecker
Telefon: +43 1 50165 12677 mobil: +43 664 845 41 52
E-Mail: doris.strecker@akwien.at
Website: http://wien.arbeiterkammer.at
Ausschließlich für Medienanfragen!
Für alle anderen Anfragen: So erreichen Sie uns:
http://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html
