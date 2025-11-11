  • 11.11.2025, 09:46:04
Die Concordia lädt 2026 wieder zum schönsten Sommerball Wiens

Pünktlich zum Auftakt der Ballsaison beginnt der Vorverkauf für den 126. Concordia Ball: Am 22. Mai 2026 erstrahlt das Rathaus wieder in festlichem Glanz.

Sujet des Concordia Balls 2026
Wien (OTS) - 

„Seit 1863 feiert der Concordia Ball unabhängigen Journalismus, dem der Presseclub Concordia verpflichtet ist”, erklärt Concordia-Generalsekretärin Daniela Kraus. „Einmal mehr lädt der Concordia Ball auch 2026 dazu ein, ins persönliche Gespräch zu kommen. Sei es bei einem Glas Sekt oder auf den Tanzflächen des Wiener Rathauses, mit der perfekten Musikmischung einer stimmungsvollen Ballnacht!“ wirbt Ballmeisterin Deborah Grumberg für Wiens schönsten Sommerball.

Der Concordia Ball ist der älteste Wiener Traditionsball. 1859 wurde der „Wiener Journalisten- und Schriftstellerverein Concordia“ gegründet, der als Presseclub Concordia bis heute für freien Journalismus kämpft. 1863 bat die Concordia erstmals zu Tanz, Unterhaltung und geselligem Austausch: Der Concordia Ball war geboren und aus dem Wiener Veranstaltungskalender schon bald nicht mehr wegzudenken.

Der Kartenverkauf für den 126. Concordia Ball startet am 11. November um 11:11 Uhr – Pünktlich zum Beginn der Ballsaison.

Eindrücke vom Concordia Ball 2025 finden Sie hier

Concordia Ball 2026

Das Fest für den freien Journalismus – Seit 1863

Datum: 22.05.2026, 20:00 Uhr - 23.05.2026, 04:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Wiener Rathaus
Lichtenfelsgasse 2
1010 Wien

URL: https://www.concordiaball.at

Jetzt Karten für den 126. Concordia Ball sichern

Rückfragen & Kontakt

Pressekontakt
Valerie Besl
Telefon: +43 664 833 92 66
E-Mail: valerie.besl@vielseitig.co.at

Kontakt Concordia Ball
Deborah Grumberg
Concordia Ballmeisterin
office@grumberg.eu

