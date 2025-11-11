Dreame erweitert sein Smart-Home-Portfolio um drei neue Produkte

Berlin (OTS) -

Dreame Technology, ein führendes Unternehmen für Haushaltsreinigung und smarte Living-Lösungen, stellt drei innovative Neuheiten vor, die das moderne Wohnen auf das nächste Level heben sollen: den Pet Air Purifier AP10, den Food Waste Disposer SF25 sowie der Dreame Tasti(TM) Glass Air Fryer.

Der Pet Air Purifier AP10 entfernt schwebende Tierhaare mit einer Effizienz von 99,9 %*, während er gleichzeitig die Luft reinigt - und bietet interaktive Elemente, die Haustiere spielerisch beschäftigen. Der Food Waste Disposer SF25 zerkleinert Küchenabfälle kompakt und effizient zu trockenem, geruchsfreiem Reststoff. Der Tasti(TM) Glass Air Fryer schließlich vereint fünf Funktionen in einem Gerät - als Heißluftfritteuse und tragbare Glas-Lunchbox für unterwegs.

"Mit unserem stetig wachsenden Portfolio an smarten Haushaltsgeräten wollen wir ein Dreame Home schaffen - ein Ökosystem, in dem Technologie und Innovation nahtlos zusammenarbeiten, um das tägliche Leben zu erleichtern. Unser Ziel ist es, jeden Moment zu Hause mühelos und sorgenfrei zu gestalten", sagt Sean Chen, Managing Director von Dreame WEU.

Pet Air Purifier AP10: Nimmt 99,9 % aller Tierhaare mühelos auf

Für Haustierbesitzer ist Tierhaar oft eine ständige Herausforderung. Der Dreame Pet Air Purifier AP10 wurde speziell dafür entwickelt: Er zieht aktiv Haare und Partikel aus der Luft, reinigt sie gründlich - und sorgt gleichzeitig mit spielerischen Features für Unterhaltung bei Vierbeinern.

360° High Negative Pressure Air Return System: Dank eines Unterdrucks zwischen Gerät und Raum werden schwebende Haare und Partikel aus allen Richtungen angesaugt - mit einer Aufnahmerate von 99,9 %, einem Partikel-CADR von 430 m³/h und einem Formaldehyd-CADR von 200 m³/h.

Fünfstufige Filtertechnologie: Entfernt 99 %* der Gerüche und Bakterien - vom Primärfilter gegen Tierhaare und grobe Partikel über den Hochleistungs-Kompositfilter für Feinstaub (PM2.5) bis hin zum doppellagigen Aktivkohlefilter gegen Tiergerüche. UVC-Licht* desinfiziert Viren und Bakterien, während negativ geladene Ionen Feinstaub binden und Gerüche neutralisieren.

Haustierfreundliches Design & Sicherheit: Mit integriertem Kratzbrett und Spielstab sowie einem roten Laserpunkt*, der die Neugier der Tiere anregt. Das Kabel ist bissfest*, und das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es über 22° geneigt wird.

360° Transparenter Sammelbehälter: Der vollständig transparente Behälter erlaubt jederzeit Einblick - kein Rätselraten beim Entleeren.

Intelligente Bedienung & Dreame App: Eine LED-Leiste zeigt den PM2.5-Wert in Echtzeit an und aktiviert bei Verschmutzung automatisch den Reinigungsmodus*. Über die Dreame App lässt sich das Gerät fernsteuern, die Luftqualität überwachen oder per Sprachbefehl bedienen.

Food Waste Disposer SF25: Für eine geruchsfreie, nachhaltige Küche

Konventionelle Entsorgungsmethoden für Küchenabfälle verursachen oft Treibhausgase oder verstopfen Abwasserleitungen. Der Dreame Food Waste Disposer SF25 bietet eine smarte, saubere Alternative: Er zerkleinert, trocknet und desodoriert Essensreste zu sterilem, trockenem Rückstand - hygienisch und unkompliziert.

90 % Volumenreduktion: Der SF25 reduziert Abfallvolumen um bis zu 90 %, vermeidet Wasserbelastung und Rohrverstopfungen. Die Trocknungszeit passt sich automatisch an die Abfallmenge an (4-6 Stunden). Der getrocknete, geruchsfreie Rest kann tagelang aufbewahrt oder als nährstoffreicher Kompost verwendet werden.

Trion Triple-Blade System: Drei multidirektionale Klingen zerkleinern verschiedenste Küchenabfälle* - von Knochen über Schalen bis zu fettigen Speiseresten - in Sekunden.

Hochwertiger Aktivkohlefilter: Ein wasch- und wiederverwendbarer Kohlefilter bindet Geruchsmoleküle* effektiv und hält die Küche frisch.

Flüsterleise mit 27 dB(A)*: Mit einem Geräuschpegel vergleichbar mit einer ruhigen Nachtumgebung.

Kompakt, aber großzügig: Nur 19,4 cm breit und 30,5 cm hoch - etwa die Größe eines A4-Blatts - mit einem Fassungsvermögen von 2,5 Litern, ideal für Haushalte mit drei bis vier Personen. Das Sichtfenster ermöglicht volle Kontrolle, und dank Plug-and-Play-Design ist keine Installation nötig.

Dreame Tasti(TM) Glass Air Fryer: 5-in-1 Glas-Heißluftfritteuse für zu Hause und unterwegs

Mit dem Tasti(TM) Glass Air Fryer definiert Dreame multifunktionales Kochen neu. Das tragbare 5-in-1-Gerät kombiniert Heißluftfritteuse und Lunchbox - aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigt, chemikalienfrei und vollkommen transparent.

Zwei Behältergrößen, flexible Nutzung: Wechsel mühelos zwischen 2,5 L und 4,5 L Glasbehältern - ohne Adapter. Der Deckel mit Dichtung verwandelt die Schale sofort in eine auslaufsichere Lunchbox.

Sicher & langlebig: Lebensmittelechtes Borosilikatglas und Edelstahl ohne Beschichtung - frei von PFAs und PTFE. Temperaturbeständig von -20 °C bis 400 °C und stoßfest bis 180 °C.

Wärmeempfindlicher Sicherheitshinweis: Ein farbverändernder Aufkleber auf dem Glas zeigt an, wenn das Gerät heiß wird - für mehr Sicherheit im Gebrauch.

Einfaches Kochen auf Knopfdruck: Dank 3D-Heißluftzirkulation werden Speisen gleichmäßig knusprig, ohne Wenden. Die integrierte Dampffunktion sorgt für saftiges Inneres. Fünf voreingestellte Programme (Air Fry, Roast, Reheat, Broil, Keep Warm) erleichtern die Zubereitung.

Leicht zu reinigen: Der PowerCore-Korpus lässt sich einfach abwischen, Glasbehälter und Gittereinsatz sind spülmaschinenfest.

Verfügbarkeit & Preis

Pet Air Purifier AP10: Erhältlich in Deutschland ab dem 14. November im offiziellen Dreame-Onlineshop und später am 20. November auf Amazon, zum Preis von 399 EUR, mit 120 EUR Rabatt bis zum 1. Dezember.

Food Waste Disposer SF25: Ebenfalls ab 14. November erhältlich, zum Preis von 399 EUR, mit 100 EUR Rabatt bis zum 1. Dezember. Die ersten 300 Bestellungen im offiziellen Dreame-Onlineshop erhalten zusätzlich einen Dreame Cup (Wert 29,99 EUR), auf Amazon ab 20. November erhältlich.

Dreame Tasti(TM) Glass Air Fryer: Ab 16. November im Dreame Store und bei MediaMarkt, zum Preis von 149 EUR, mit Einführungsangebot für 99 EUR bis zum 1. Dezember, auf Amazon ab 20. November erhältlich.

