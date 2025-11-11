Sonnenenergie für alle: Wien Energie startet Verkauf für Bürger*innen-Solarkraftwerk Laxenburg

Wien (OTS) -

Wien Energie startet mit dem 32. Bürger*innen-Solarkraftwerk in Laxenburg, Niederösterreich, und gibt damit einmal mehr allen die Chance, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen. In einer ersten Verkaufsphase standen die Sonnenpakete für Laxenburger*innen zur Verfügung. Ab sofort startet die zweite, für alle offene Verkaufsphase. Somit können alle Solarfans bis zu fünf Sonnenpakete des Bürger*innen-Solarkraftwerks Laxenburg erwerben. Käufer*innen profitieren dabei neben dem symbolischen Sonnenenergie-Anteil auch durch einen jährlichen Gutschein in Form einer Vorteilskombi: Im Rahmen des Bürger*innen-Solarkraftwerks Laxenburg besteht erstmals die Wahl zwischen WIPARK Garagen GmbH-Gutscheinen für das Kurzparken oder Gutscheinen zur Begleichung der Stromrechnung der Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG. Alle Informationen zum Bürger*innen-Solarkraftwerk Laxenburg gibt es hier.

Freiflächen-Photovoltaik zum Mitmachen

Bei der Anlage in Laxenburg handelt es sich um eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer Brachfläche, die nicht für Ackerland genutzt werden kann. Pro Jahr wird sie rund 2 Millionen Kilowattstunden Ökostrom produzieren. Damit können umgerechnet nicht nur über 1.000 österreichische Durchschnittshaushalte mit Strom versorgt werden, sondern auch Sonnenpaket-Kund*innen von attraktiven Gutscheinen profitieren. Wie gewohnt können Interessierte beim Bürger*innen-Solarkraftwerk Laxenburg bis zu fünf Sonnenpakete zu je 250 Euro erwerben. Für ihre Stromproduktion – die Sonnenpakete stellen fiktive Photovoltaik-Module dar – erhalten Kund*innen als Vorteilskombi jährlich Gutscheine für die Stromrechnung bei der Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG oder für das Kurzparken bei der WIPARK Garagen GmbH. Die Höhe des Gutscheins beträgt dabei innerhalb der fünfjährigen Laufzeit mindestens 52,32 Euro pro Jahr und Sonnenpaket und steigt mit der Anzahl an Sonnenstunden an.

13 Jahre, 15.000 Teilnehmer*innen

Die Anlage in Laxenburg ist das 32. Bürger*innen-Solarkraftwerk von Wien Energie. Seit dem ersten Bürger*innen-Solarkraftwerk in Wien, Donaustadt, im Jahr 2012 haben rund 15.000 Teilnehmer*innen Sonnenpakete erworben und so direkt bei der regionalen Ökostromproduktion mitgemacht. Neben Photovoltaikanlagen konnten sich Interessierte in der Vergangenheit auch bereits an vier Wien Energie Windrädern beim Windpark Pottendorf symbolisch beteiligen. Durch ein personalisiertes Dashboard können alle Sonnenpaket-Besitzer*innen die Sonnenstromerzeugung ihrer Anlage direkt mitverfolgen.

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-21