AB MORGEN AK Wien Bildungs- und Berufsinfomesse L14: So finden Junge ihren Bildungsweg

Die Entscheidung über Bildung und Beruf ist eine der wichtigsten. Die Arbeiterkammer Wien hilft dabei. Gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien veranstaltet sie die Bildungs- und Berufsinfomesse L14 von 12. bis 15. November in Wien. Bei zahlreichen Infoständen, Theatervorstellungen und Workshops im AK Wien Bildungsgebäude können sich die Besucher:innen direkt über weiterführende Schulen, Lehrausbildungen und Berufe informieren. Freitag und Samstag ist Familienprogramm.

Wer zur L14 ins AK Wien Bildungsgebäude kommen will, muss sich dafür nur unter http://www.L14.at anmelden. Und am besten finden die Besucherinnen und Besucher bereits vor der Messe heraus, welcher Interessenstyp sie sind – vom Typ Gestalterin oder Gestalter bis hin zum Typ Helferin oder Helfer. Das geht mit der App Jopsy von der AK, zu finden im App Store, auf Google Play oder unter http://www.jopsy.at.

Dann gibt’s für jeden Typ einen eigenen Info-Pfad – mit Infos über weiterführende Schulen, Lehre und Berufe, die zum Typ passen. Alle weiterführenden Schultypen stellen sich vor. Auch die AK, das Arbeitsmarktservice, die Bildungsdirektion Wien und andere Einrichtungen beraten Jugendliche aus der Mittelschule und der Unterstufe der Gymnasien, ihre Eltern und ihre Lehrer:innen.

Ein Höhepunkt ist die „Probiers hier!“-Zone: Beim technischen Werken oder bei physikalischen Experimenten können die Jugendlichen herausfinden, was ihnen gefällt.

Beim Familienprogramm am Freitag und am Samstag können sich Eltern Tipps und Infos holen, wie sie ihre Kinder bei der Berufs- und Bildungswahl am besten unterstützen.

AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14

Infos und Anmeldung unter http://www.L14.at

Mittwoch, 12. November, bis Samstag, 15. November 2025

Schultage: Mittwoch bis Freitag, 8:30-14:30 Uhr

Familientage: Freitag, 14:30 bis 17 Uhr, Samstag, 10 bis 17 Uhr

AK Wien Bildungsgebäude, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien